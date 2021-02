Ska coronavaccineringarna bli ett tvång? Nej, svarar en klar majoritet av riksdagen

Absolut största delen av riksdagsledamöterna stöder frivilliga coronavaccineringar. I Yles enkät till alla riksdagsledamöter stöder 129 ledamöter frivilliga vaccineringar, medan åtta ledamöter vill ha ett tvång.

De finskspråkiga nyheterna har ställt följande fråga till riksdagsledamöterna: Borde man stifta en lag om obligatorisk coronavaccinering för alla, för vilka vaccinet passar?

Yle har fått svar av 142 ledamöter. Av dem svarar 129 nej, vilket betyder att de stöder det nuvarande systemet med frivilliga vaccineringar. Åtta ledamöter svarar ja. Fyra riksdagsledamöter svarar att de inte kan säga.

"Ett vaccinationstvång skulle öka motsättningarna och misstroendet mot vaccinerna och hälsovårdssystemet", uppger Riikka Purra (Sannf) som orsak till att hon stöder det nuvarande systemet.

"I Finland är vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet frivilliga, men förstås är de starkt rekommenderat att man tar dem. Med tvång får man sällan goda resultat", skriver Veronica Rehn-Kivi (SFP) i sitt svar.

Kanerva vill ha tvång: "Om vi på riktigt vill komma ur den här mardrömmen"

De som stöder ett vaccinationstvång är Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna), Ilkka Kanerva (Saml), Ari Torniainen (C), Jukka Kopra (Saml), Hannu Hoskonen (C), Raimo Piirainen (SDP), Hanna-Leena Mattila (C) och Mikko Kärnä (C).

Ilkka Kanerva har en kort motivering till sin ståndpunkt:

"Om vi på riktigt vill komma ur den här mardrömmen".

Outi Alanko-Kahiluoto skriver så här: "Vaccineringarna stöder allas trygghet, liksom de begränsningar som riksdagen har beslutat om".

Enligt den nuvarande lagstiftningen är coronavaccinationerna frivilliga för alla, också för sjukvårdspersonal.