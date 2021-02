Efterlängtad succé för Vasa Sports Mika Partanen – stod för två kvitteringar och satte avgörande straff mot JYP

Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Mika Partanen. Mika Partanen firar ett mål. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Mika Partanens tid i Sport har inte varit någon poängmässig succé, men borta mot JYP lossnade det rejält för anfallaren. Borgåbördige Partanen låg bakom tre av Sports mål i matchen som avgjordes i på straffar.

Partanen hörde till en av Sports namnstarka värvningar i november, men Huntersprodukten hade före kvällens match endast mäktat med två poäng på 13 matcher och även hunnit vara utanför truppen under vintern.

JYP och Sport bjöd på svängig hockey med många mål. Partanen glänste i den första perioden då han först dribblade bort motståndarförsvaret och satte 1–1 efter 9.38. Knappt åtta minuter senare kvitterade 28-åringen till 2–2.

Sport såg ut att gå mot seger då Michael Keränen satte 4–3 på powerplay nio minuter före slutet, men JYP:s sena kvitteringsjakt utan målvakt gav resultat. Veteranen Jani Tuppurainen smög sig fram från hörnet och gjorde 4–4 från närhåll.

Partanen hade sedan i förlängningen ett gyllene läge att avgöra med sitt tredje för kvällen. Men Borgåsonen missade och hattricket fick vänta.

Jokerit förlorade i Moskva

Matchen gick till straffläggning där inbytte Niko Hovinen var i vägen för två JYP-försök, samtidigt som Keränen och Partanen satte in sina straffar säkert, vilket avgjorde matchen.

– Som anfallare känns det alltid bra då man får näta. Jag borde ha satt mitt tredje mål i förlängningen, men lyckligtvis gick sedan min straff in, sa matchhjälten Partanen till C More.

Vasalaget ligger på tionde plats i tabellen, med 41 poäng på 31 matcher. Det är också nian Ässäts saldo. Björneborgslaget passerade i kväll Sport efter en 7–0-krosseger borta mot Jukurit.

I KHL förlorade Jokerit med 1–5 för andra gången på raken. Denna gång borta mot Dynamo Moskva, Jokerit ligger på femte plats i den västra konferensen.

– När man har motståndaren i gungning måste man utnyttja det. Motståndaren gjorde det i dag, men inte vi. Siffrorna blev lite för stora, sett till vad som hände på planen, kommenterade Jokerits tränare Lauri Marjamäki på klubbens webbplats.

Resultat:

FM-ligan:

Lukko–Ilves 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

14.36 Kristian Pospisil 1–0

20.45 Aleksi Elorinne (Eemeli Suomi-Panu Mieho) 1–1.

47.02 Robin Press (Daniel Audette-Vili Saarijärvi) 2–1 pp

55.06 Kristian Pospisil (Lukas Klok-Aleksi Saarela) 3–1

57.28 Pavol Skalicky (Kristian Pospisil) 4–1 tm

Målvakter:

Lassi Lehtinen Lukko 11+11+11=33

Ville Kolppanen Ilves 8+13+7=28 (borta: 56.28–57.28)

Tappara–Pelicans 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

1.37 Teemu Suhonen (Blake Parlett-Charles Bertrand) 1–0.

24.20 Waltteri Merelä (Juuso Jämsen) 1–1

35.44 Kristian Tanus (Jiri Smejkal-Anton Levtchi) 2–1

59.28 Otto Rauhala (Kristian Kuusela) 3–1 tm

Målvakter:

Christian Heljanko Tappara 5+4+3=12

Patrik Bartosak Pelicans 9+9+4=22 (borta: 58.51–59.28)

Jukurit–Ässät 0–7 (0–4, 0–1, 0–2)

3.51 Lenni Killinen 0–1

5.23 Sebastian Wännström (Teemu Vuorisalo-Jakob Stenqvist) 0–2 pp

14.13 Aleksi Varttinen (Jasper Lindsten-Mika Niemi) 0–3

17.00 Nicolai Meyer (Teemu Vuorisalo-Jakob Stenqvist) 0–4 pp

25.36 Sebastian Wännström (Nicolai Meyer-Peter Tiivola) 0–5

50.24 Jouka Juhola 0–6

56.24 Jasse Ikonen (Jasper Lindsten) 0–7

Målvakter:

Mika Järvinen Jukurit 4+4+6=14

Linus Söderström Ässät 8+10+5=23

JYP–Sport 4–5 efter straffar (2–2, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

6.50 Samuel Helenius (Severi Lahtinen-Patrik Siikanen) 1–0

9.38 Mika Partanen (Sebastian Stålberg-Niclas Lucenius) 1–1

10.36 Brad Lambert (Valtteri Koskela) 2–1

16.06 Partanen (Roope Talaja) 2–2

25.16 Jerry Turkulainen 3–2

27.54 Jesse Paukku (Erik Riska-Aaro Vidgren) 3–3

51.06 Michael Keränen (Lucenius-Valtteri Viljanen) 3–4 pp

58.27 Jani Tuppurainen (Jarkko Immonen-Anttoni Honka) 4–3 um

65.00 Partanen 4–5

Målvakter:

Markus Ruusu JYP 17+12+13+4=46 (borta: 57.27–58.27)

Rasmus Reijola Sport 7+7+7+3=24

KHL:

Metallurg Magnitogorsk–Barys Nur-Sultan 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

MM: Jussi Olkinuora 25/26 torjuntaa, BNS: Alex Lintuniemi 0+1

Avtomobilist Jekaterinburg–Ak Bars Kazan 2–3 (1–1, 0–0, 1–2)

AKB: Harri Pesonen 0+1

Traktor Tjeljabinsk–Neftehimik Nizhnekamsk 5–3 (3–1, 1–1, 1–1)

Torpedo Nizjnij Novgorod–Vitjaz Podolsk 6–3 (1–2, 3–0, 2–1)

Dynamo Moskva–Jokerit 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

DYN: Juuso Hietanen 0+1

JOK: Samuel Jukuri 32/37 räddningar, Saku Mäenalanen 1+0, Viktor Lööv 0+1, Alex Grant 0+1

Kunlun Red Star–Spartak Moskva 3–5 (2–1, 0–1, 1–3)

S: Jori Lehterä 0+3