Morgonkollen: Riksdagen uppmanas lämna de ungas hobbyer i fred – och fyra andra nyheter att känna till den här morgonen

"Smittskyddet bör ta hänsyn till unga"

Riksdagen ska i dag diskutera hur lagen om smittsamma sjukdomar ska ändras. Av allt att döma blir lagen mindre sträng än väntat med hänsyn till barn och unga.

De ungas situation under coronaepidemin har väckt mycket diskussion under den senaste tiden.

Stäng inte ner all verksamhet och gör allt annat innan man går åt barns och ungas fritidsintressen, lyder budskapet från riksdagens kulturutskott.

"Se till att följa rekommendationen om munskydd"

Det viktigaste med munskyddsrekommendationen är att den efterföljs, inte vilka munskydd som är bäst, anser man vid Arbetshälsoinstitutet.

Det finns ingen orsak att ändra Finlands rekommendation om munskydd, säger man vid institutet. Kirurgiska engångsskydd är att föredra framför tygskydd, men man behöver inte övergå till de effektivare engångsskydden i FFP-klass.

Generaldirektör Antti Koivula gav Arbetshälsoinstitutet säger att det är bra att ha tygskydd, men ännu bättre med kirurgiskt munskydd.

Vanligt med narkotikasmuggling i skärgården

Rutten via Ålands och Åbolands skärgård har varit i flitig användning bland narkotikasmugglare redan i flera år. Drogerna smugglas in via färjor och fritidsbåtar.

Trafiken mellan Åland och fastlandet är inte lika hårt bevakad som i exempelvis Åbo hamn, vilket gör rutten lockande för många narkotikasmugglare.

Om narkotikasmugglarna lyckas undkomma att bli fast i tullen i hamnen på Åland, är det sedan enklare att föra drogerna via Åbolands skärgård till fastlandet utan att bli upptäckt av myndigheterna.

Amazons grundare lämnar sin vd-post

Näthandelsjätten Amazons grundare Jezz Bezos har meddelat att han kommer att lämna sin post som företagets verkställande direktör det här året.

Amazon är världens största företag och Bezos har lett det sedan det grundades 1995.

Företaget började som en online bokbutik men säljer i dag alla möjliga slags produkter på nätet.

Över 1000 gripna efter domen mot Navalnyj

Under natten har det rapporterats att upp till 1400 demonstranter greps i Ryssland efter rättegången mot oppositionsledaren Aleksej Navalnyj på tisdagen.

Navalnyj har dömts till tre och ett halvt års fängelse. Länder i väst krävde omedelbart att Navalnyj ska friges.

Eftersom Navalnyj tidigare suttit ungefär ett år i husarrest ska han nu sitta två år och åtta månader inspärrad. Navalnyjs advokat meddelade omedelbart efter att domen hade förkunnats att han tänker överklaga den.

