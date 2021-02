Narkotika smugglas in via Ålands- och Åbolands skärgård till fastlandet – trafiken inte lika hårt bevakad där

Illustrerande arkivbild. Narkotika smugglas in från Sverige via Åland och Åbolands skärgård till fastlandet. En livring på färjan Prostvik 1 Bild: Nina Bergman/Yle

Rutten via Ålands och Åbolands skärgård har varit i flitig användning bland narkotikasmugglare redan i flera år. Drogerna smugglas in via färjor och fritidsbåtar, eftersom det är enklare att undkomma att åka fast.

Trafiken mellan Åland och fastlandet är inte lika hårt bevakad som i exempelvis Åbo hamn, vilket gör rutten lockande för många narkotikasmugglare.

Om narkotikasmugglarna lyckas undkomma att bli fast i tullen i hamnen på Åland, är det sedan enklare att föra drogerna via Åbolands skärgård till fastlandet utan att bli upptäckt av myndigheterna.

- Personer som smugglar droger tänker att det är enklare att använda skärgårdsfärjor och på det sättet komma från Åland till fastlandet eftersom det ju inte finns någon tullkontroll där då det handlar om inrikestrafik, säger Kimmo Kaunisto, som är förundersökningsledare vid Tullen i Åbo.

Under veckoslutet gick Tullen, polisen och Gränsbevakningsväsendet ut med en efterlysning i Korpo i Åbolands skärgård . Två män greps – misstänkta för grova narkotikabrott.

Rutten fortfarande i flitig användning



Kimmo Kaunisto kan inte säga hur ofta Tullen beslagtar narkotika på skärgårdsrutten, eller i hur stora mängder. Men mediers rapporteringar från tidigare år bekräftar att det ändå handlar om en betydande mängd narkotika, i miljonklassen, som rör sig längs den här rutten.

Illustrerande arkivbild. Amfetamin hör till en av de vanligaste drogerna som smugglas in i landet. Narkotika som fanns i den påse som hittades vid fågelbrädet i Helsingfors. Bild: Polisinrättningen i Helsingfors

Enligt Kaunisto har det inte skett några större förändringar i hur flitigt den här rutten används av narkotikasmugglare, men däremot har de begränsningar i persontrafiken som coronapandemin lett till också påverkat narkotikasmugglingen.

- Tidigare kom personer med narkotika som passagerare med färjorna, men nu verkar det vara så att narkotikan kommer in med kommersiell trafik, med långtradare och liknande, säger Kaunisto.

Frakttrafiken har fortsatt som förut



Kriminalkommissarie Jarkko Toivonen vid Centralkriminalpolisen i Åbo bekräftar att narkotikasmuggling via frakttrafiken är vanligt förekommande.

Däremot har den narkotikasmuggling som förekommer längs Ålands och Åbolands skärgård ändå inte hamnat på Centralkriminalpolisens bord i någon större utsträckning, säger Toivonen.

- Här i Åbolands skärgård har vi inte stött på några större narkotikasmugglingsutredningar, säger Toivonen.

Arkivbild. Tullen använder bland annat hundar för att hitta smuggelgods. Tullhunden Toma. Bild: Sofie Gammals/Yle

Enligt Toivonen har de begränsningar som coronapandemin medfört inom resandet inte haft någon tydlig hämmande inverkan på mängden narkotika som smugglas in i landet.

- Det kan hända att trafiken har minskat något, men å andra sidan har frakttrafiken och godstrafiken fortsatt nästan som vanligt, så det är svårt att säga, säger Toivonen.

Profilering viktigt arbetsredskap



Tullen, Gränsbevakningen och polisen har flera olika verktyg och metoder för att övervaka trafiken in i landet. Kaunisto kan inte avslöja i detalj hur man arbetar med detta på Tullen, men säger att bland annat profilering är ett viktigt verktyg för att urskilja eventuella narkotikasmugglare. Särskilt gäller det här tiden innan och efter coronapandemin då trafiken återgår till det normala.

- Tusentals personer kommer då per dygn till Åbo från Sverige så det är ju inte möjligt att granska alla, säger Kaunisto.

Enligt Kaunisto hör cannabis och amfetamin till de vanligaste drogerna som Tullen påträffar i det dagliga arbetet. Bakom narkotikasmugglingen ligger såväl mer organiserad brottslighet som mindre, enskilda, langare.

Knark på posten



Men trots att den så kallade traditionella narkotikasmugglingen med båt och flyg fortsättningsvis håller Gränsbevakningen, polisen och Tullen fullt sysselsatta, så har coronapandemin lett till att också ett annat populärt sätt att smuggla in droger till landet har fått ett uppsving.

- Det är ju vanligare att narkotika kommer per post till Finland nuförtiden. Det är lätt att sitta hemma på soffan och beställa narkotika på nätet, särskilt nu under coronavirussituationen, säger Kaunisto.