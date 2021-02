Omkring 1 400 demonstranter greps i Ryssland - också i Finland är unga ryssar besvikna på Putin

Kravallpolisen slog till mot tusentals demonstranter i Ryssland natten till onsdagen. Över tusen personer greps i Ryssland i samband med protester till stöd för oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj.

På tisdag kväll beslöt en rysk domstol att omvandla oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs villkorliga dom på tre och ett halvt år till ovillkorlig.

Natten efter att Aleksej Navalnyj dömdes till fängelse drog tusentals personer ut på gatorna i flera ryska städer, särskilt i Moskva.

Bild: /All Over Press

En oppositonsanhängare grips av polis i centrala Moskva i samband med demonstrationer mot att Aleksej Navalnyj dömts till fängelse. Bild: /All Over Press

Enligt OVD-info, ett medborgarnätverk som bevakar demonstationerna, greps omkring 1 400 personer under gårdagens demonstrationer, de flesta av dem i Moskva.

Enligt OVD har över 10 000 personer gripits i samband med Kremlkritiska demonstrationer i Ryssland under de senaste två veckorna.