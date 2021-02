Sverige kräver färskt negativt coronatestresultat av utländska medborgare

Sveriges regering skärper inresereglerna till landet för resenärer från samtliga länder för att hejda spridningen av virusmutationer. För att få tillträde till Sverige kräver myndigheterna ett negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt.

- Från och med lördag den sjätte februari måste utländska medborgare som vill resa in i Sverige visa på ett negativt covid-19-test. Utan ett sådant kommer man inte in i landet och testet får också som huvudregel vara maximalt 48 timmar gammalt, sa statsminister Stefan Löfven under ett digitalt pressmöte.

Enligt Löfven är de nya virusvarianterna oroväckande och kräver samhällets vaksamhet. Samtidigt är det svårt att bedöma i vilka länder det finns mycket av varianterna.

Löfven sa att den aktuella skärpningen kompletterar tidigare inreseförbud.

Sverige har redan tidigare stängt gränserna för resande från Danmark, Norge och Storbritannien på grund av virusmutationerna.

Sedan ifjol våras gäller inreseförbud för personer från tredje land, det vill säga länder utanför EU och Schengenområdet.

Skärpningen gäller utländska personer över 18 år.

Lättare regler för gränspendlare

Enligt inrikesminister Mikael Damberg skiljer sig undantagen för regeln åt något beroende från vilket land man reser till Sverige.

Undantag från testkravet gäller personer under 18 år, personer som bor i Sverige, personer som har trängande familjeskäl eller humanitära skäl.

Reglerna ska inte heller slå "onödigt" hårt mot arbets- eller gränspendlare, sa Damberg.

För gränspendlare gäller ett krav på att visa upp ett negativt covidtest som är maximalt en vecka gammalt.

Förordningen gäller till och med 31 mars 2021.

Kontroll också vid finska gränsen

Polismyndigheten bär en stor del av det praktiska ansvaret som gäller testkravet.

Redan nu finns inresekontroller, men enligt rikspolischef Anders Thornberg har det inte funnits en kontroll för inresa från Finland.

- De nya bestämmelserna innebär att vi behöver flytta ytterligare resurser till den finska gränsen för att kontrollera att de som reser in från Finland har ett negativt covidtest, sa Thornberg.

Beslutet tas på begäran av Folkhälsomyndigheten.