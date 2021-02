Liverpools stjärnback efter ytterligare en skrällförlust hemma: "Vi är inte med i titelstriden"

I Premier League varvar Liverpool goda insatser med dåliga. På onsdagskvällen åkte laget på en överraskande 0–1-förlust mot Brighton. Då Manchester City samtidigt vann, innebär det att City med en seger i söndagens stormatch ser ut att skaka av sig Liverpool i titelstriden för gott.

De regerande engelska fotbollsmästarna Liverpool har inte fått spelet att stämma hemma på Anfield i de senaste matcherna. För två veckor sedan blev det en 0–1-förlust mot Burnley och på onsdagskvällen en till 0–1-förlust mot Brighton.

Efter 68 raka matcher utan förlust på hemmaplan har Liverpool nu inkasserat två raka förluster och det mot ytterst mediokert motstånd.

3–1-bortasegrarna däremellan mot Tottenham och West Ham gav skäl till optimism, men då Manchester City går som tåget håller skrällförlusterna på att resultera i att Liverpools chanser till att försvara ligatiteln förtvinar.

Liverpool ligger nu fyra och har hela sju poäng upp till Manchester City som dessutom har en match mindre spelad.

Tabelltoppen i Premier League:

Liverpools tränare Jürgen Klopp analyserade sitt lags insats efter matchen.

– Vi såg inte tillräckligt fräscha ut, varken mentalt eller fysiskt. Vi gjorde det lätt för Brighton, men samtidigt spelade de bra, sa han enligt BBC.

– Den enda förklaringen är att vi är slitna.