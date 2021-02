Nordeas vinst för år 2020 landar på 3 miljarder – vd:n hoppas på ljusare tider

Under år 2020 blev finanskoncernen Nordeas vinst lite sämre än under föregående år.

Vinsten år 2020 är 3,0 miljarder euro, medan den var uppe i 3,4 miljarder året innan.

Under årets sista kvartal var verksamheten mer lönsam än under samma period 2019. Vinsten steg från 875 miljoner till 973 miljoner under årets tre sista månader.

Siffrorna kommer fram i Nordeas bokslut för år 2020.

I ett pressmeddelande säger Nordeas koncernchef Frank Vang-Jensen att han ser ljust på framtiden.

”Vi går in i 2021 med höga förväntningar om att få bukt med covid-19 och påbörja återhämtningen efter pandemin. De pågående nedstängningarna och restriktionerna påminner oss emellertid om vikten av uthållighet och tålamod. Ingenting är säkert, men det finns flera tecken på att vi går ljusare tider till mötes.”, skriver Vang-Jensen.

Vinstutdelning för två år i två omgångar



Aktieägarna kan ändå inte förvänta sig snabba cash tack vare Nordeas vinster.

Europeiska centralbanken (ECB) har rekommenderat att banker inte ska dela ut vinster i samma takt som tidigare och Nordea följer rekommendationen.

Enligt förslaget från Nordeas styrelse ska aktieägarna få 0,39 euro per aktie i vinstutdelning för år 2020, plus 0,40 euro för 2019.

Men av den summan betalas endast 0,07 euro nu under våren. Det är en del av utdelningen för år 2019, och styrelsen har fått fullmakt av förra årets bolagsstämma att på egen hand fatta beslut om den.

Resten av summan får aktieägarna på hösten, förutsatt att ECB inte ändrar sin rekommendation om att hålla tillbaka utbetalningarna.

Vinstutdelningen för år 2019 kom av sig i och med coronapandemin, därför finns en summa kvar från det året som kan betalas ut i år.

Nordeas bolagsstämma hålls den 24 mars 2021.