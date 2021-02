Trump + Putin = Sant? Så här väckte politisk snuskläsning världens uppmärksamhet efter stormningen av Capitolium

Vårvintern 2021 har självutgiven erotisk litteratur med politisk skruv väckt oväntad uppmärksamhet i medier runt om i världen. Låter det som en udda genre? Vi förklarar vad det är fråga om.

Donald Trumps presidentskap var från början till slut en medial sensation utan like. Dess avslöjanden dominerade nyhetsrubrikerna i hela världen.

Trump och hans regering har också lett till en uppsjö av stort uppmärksammade faktaböcker.

Därtill har Trump och hans kabinett samt hans skandalomsusade relation till Vladimir Putin givit rikligt med inspiration för en marginell litterär sektor, nämligen självutgiven erotisk litteratur.

Ett verk som uppmärksammats i stora medier som The Guardian, SVT och Slate är kortromanen My Antifa Lover vars huvudperson anspelar på den demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez.

Huvudpersonen i den självutgivna kortromanen "My Antifa Lover" anspelar på den demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez. Alexandria Ocasio-Cortez Bild: Tom Williams / EPA

Enligt baksidestexten träffar hon en stilig demonstrant vid en ”ickevåldsam nedbränning av en federal byggnad”, vilket fick många att associera till stormningen av kongressbyggnaden Capitolium i Washington den 6 januari.

Inget motsvarande förekommer dock i boken, baksidestexten svarar inte mot innehållet.

Vilken besynnerlig genre - Hur hittar man på att läsa eller skriva sådant?

Självutgiven litteratur på nätet har fått ett uppsving med Amazons e-bokhandel Kindle som har en skild plattform för självutgivning. Men den har långa rötter bland annat i nätfenomenet fan fiction.

Fan fiction i sin moderna tappning fick sin början redan på 1960-talet då fans av tv-serien Star Trek började skriva egna Star Trek-berättelser och publicerade dem i självutgivna magasin.

Redan 1998 grundades det samlande webbforumet fanfiction.net där vem som helst kunde ladda upp sina egna berättelser kring vad än de var fans av.

Idag samlar forumet en alldeles häpnadsväckande mängd berättelser om i stort sett alla tv-serier, bokserier och seriealbum som du någonsin hört (eller aldrig hört) talas om.

Webbforumet fanfiction.net har en alldeles häpnadsväckande mängd material som skrivits av anonyma fans. Forumet listar till exempel 2431 olika tv-serier som det finns ett eller flera fan fiction-alster om. En lista över otaliga serier på webbforumet fanfiction.net. Bild: Screengrab Fanfiction.net

Ursprungligen var fan fiction ett sätt för fans av olika genrer, romaner och tv-serier att fortsätta tillbringa tid i de världar de älskade. De skrev nya äventyr om sina favoritkaraktärer och delade dem med likasinnade.

Den här gräsrotslitteraturen är i stor utsträckning anonym, eftersom ingen äger rättigheterna till några av de karaktärer de använder sig av.

Den spänner i omfattning från korta och knaggliga noveller till utarbetade och ambitiösa romanprojekt som till exempel Harry Potter and the Methods of Rationality.

Kapten Kirk (William Shatner) och Spock (Leonard Nimoy) är en stapelvara inom erotisk fan fiction. Ett svartvitt foto från 1968 av kapten Kirk och Spock ur TV-serien Star Trek.

Vad har det här med erotikgenren att göra?

Bra fråga. Eftersom det är fråga om nätkultur tog det inte länge förrän fan fiction utvecklade en slagsida mot romans- och erotikgenrerna.

Många fans älskar att leva sig in i sexfantasier om sina favoritkaraktärer och ta del av andras, inte sällan kryddade med inslag av bondage eller andra fetischer.

En stapelvara inom fanfiction är erotiska noveller om Star Trek, särskilt sådana som lever ut den upplevt erotiska laddningen mellan den hetsiga kapten Kirk och den behärskade men kraftfulla utomjordingen Spock (spelade av William Shatner och Leonard Nimoy).

Det har till och med gjorts en ”musikvideo” om den här relationen till Nine Inch Nails låt "Closer".

Den här fruktbara subkulturen har också klivit över till mainstreamlitteraturen.

Storsäljaren "50 Shades of Grey" fick sin början som fan fiction om vampyrböckerna "Twilight". Boken Femtio nyanser av honom i förgrundne och Fredrika Lindholm chockerad i bakgrunden. Bild: Yle/Catariina Salo

Storsäljaren 50 Shades of Grey fick till exempel sin början som fanfiction om Twilight-romanerna där den tonåriga Bella och vampyren Edward förälskar sig i varandra. Av rättighetsskäl ändrades huvudkaraktärerna till vanliga människor då böckerna skulle ges ut.

När har politiker dragits in i allt det här då?

Hm. På nätet är det alltid svårt att avgöra när och hur subkulturer får sin början. Men det är intressant att notera att den här politiska erotiken väldigt mycket liknar fan fiction som övergivit fiktiva karaktärer för att istället handla om verkliga personer i medierna.

När det kommer till de erotiska novellerna om Trump och hans kabinett verkar den drivkraften vara att kommentera deras politiska ståndpunkter med humor och en skopa sex.

Novellen Putin on the Trump handlar om rumskompisarna Donald och Vladimir som har en het romans när de går på universitetet, och sedan deras eldiga återseende många år senare i Moskva när de båda blivit presidenter i var sitt land.

Novellen Hot Mike handlar om hur en stilig och silverhårig vice president från den konservativa mellanvästern gör allt för att tillfredsställa sin krävande chef och får ett sexuellt uppvaknande på köpet.

Med mera, med mera.

Även den stilige Mike Pence, USA:s förra vice president, har varit inspiration till erotiska noveller som "Hot Mike". Mike Pence under debatt med Kamala Harris. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Handlar det alltid om konservativa politiker?

Genren är stor men har sina egna etablerade troper och förväntningar, och så verkar rätt ofta vara fallet.

Den här politiska erotiken har samma karnevalistiska och liberala form som fan fiction och därför faller det sig kanske naturligt att driva med exempelvis kristet konservativa politiker som Mike Pence.

I det avseendet är My Antifa Lover ett verk som sticker ut. Dels handlar verket om en amerikansk politiker på vänsterkanten. Men framför allt innehåller historien trots sin insinuanta titel inget sex alls, till stort förtret för många läsare.

Istället är det en sedelärande berättelse om en oförnuftig kvinna som på grund av egen oförsiktighet spärras in i ett hus som uppretade vänsteraktivister tänder eld på. Men i sista stund räddas hon av den stiliga killen hon träffade vid demonstrationen innan och inser hur fel hon haft.

Vilket också är en sorts önskeuppfyllande fantasi med politiska förtecken förstås.

Det är en sorts litteratur som varken tar sig själv eller andra på särskilt stort allvar, vilket är befriande.

Trots sina osannolika och/eller osammanhängande handlingar avslöjar de en grundläggande sanning om skönlitteratur, nämligen att fiktion alltid är fantasi.

Handling är bara ett alibi för att få hänge sig åt önskeuppfyllande fantasier. Och fantasier bjuder denna opretentiösa lustläsning på – ohämmat och utan vare sig skam eller återhållsamhet.