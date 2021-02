Blås såpbubblor och frosta av frysen – här är 6 tips på vad du kan göra när det är smällkallt ute

Det utlovas sträng köld i landets södra och mellersta de kommande dagarna. Nu gäller det att ta vara på de vackra vinterdagarna. Här listar vi några saker man kan göra när det är minusgrader ute.

Trots att vi befinner oss i en tid av teknik och nymodigheter, är det inte alla som har en självavfrostande frys. När det är minusgrader ute går det utmärkt att frosta av sin frys.

Stäng av frysen, töm den på allt innehåll och ställ ut varorna i kylan. Du kan samtidigt ta tillfället i akt och slänga bort sådant som blivit gammalt.

Låt frysen vara öppen och lägg handdukar på golvet och bredvid. Om du har mycket is i frysen, kan du ta en hink eller skål till hjälp för att samla upp vattnet.

Nu är det bara att vänta på att isen ska smälta. Använd inte vassa föremål för att skrapa bort isen, det kan förstöra väggarna. Om du vill påskynda processen kan du ställa in skålar med varmt vatten i frysen.

När isen smultit kan du rengöra frysen och sedan slå på strömmen. När frysen nått önskad temperatur kan du lägga tillbaka varorna som väntat ute i kylan.

Bild: All Over Press

Passa på att frosta av frysen medan det är minusgrader ute. En kastrull står i en frys och samlar vatten vid avfrostning.

På Instagramkontot Ekotipset tipsar man om att frystorka sin tvätt när det är minusgrader.

Kall luft är mycket torr och har låg luftfuktighet, vilket gör att vattnet från tvätten kommer att sublimera och bli torr, trots att den först stelnar.

Du kan förstås också strunta i att tvätta eller städa och dra nytta av kylan på andra sätt.

Lägg bort mobiltelefonen och ta en promenad. Njut av det knarrande ljudet av kängor som trampar i snön. Kom bara ihåg att ta på dig varma kläder.

Använd mössa, ha bra skor och tänk inte heller för mycket på det senaste modet när det är riktigt kallt. Så lyder några tips för hur du ska tackla det kalla vädret.

Här kan du läsa vildmarksföretagaren Benjamin Donners tips för hur du ska tackla det svinkalla vädret.

Instagramkontot Ekotipset berättar också att man kan blåsa såpbubblor även om det är minusgrader.

När det är riktigt kallt fryser såpbubblorna till is innan de når marken. Har du riktigt tur kan de landa som vackra iskristaller på marken.

