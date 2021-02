Kapten von Trapp har gått ur tiden – världens äldsta Oscarsvinnare skådespelaren Christopher Plummer är död

Den kanadensiska filmstjärnan Christopher Plummer har dött 91 år gammal. Plummers karriär sträckte sig över sju decennier, och han medverkade i prisbelönta produktioner som Sound of Music, King Lear och Othello.

Plummer fick sina första skådespelaruppdrag år 1953, då han gjorde debut i både kanadensisk och amerikansk tv. Det kom att bli början på en flera decennier lång och prisbelönt karriär.

Plummer medverkade i såväl uppsättningar av teaterpjäser som filmer, där han både skådespelade och medverkade med sin röst i animerad film.

Han åstadkom ordentlig stjärnstatus år 1965, då han spelade kapten Georg von Trapp i klassikern Sound of Music. Själv var han däremot inte särskilt förtjust i rollen, som han kallade "humorlös" och "endimensionell". Resten av sitt liv hänvisade han till filmen med "S&M" eller "Sound of Mucus", alltså ljudet av snor.

Sound of Music blev en klassiker, men Plummer själv var inte särskilt förtjust i sin roll. Sound of music Bild: �20thCentFox/Courtesy Everett Collection/All Over Press

På äldre dagar fick Plummer ett rejält uppsving i sin karriär. År 1999 medverkade han i The Insider och 2001 i A Beautiful Mind. År 2009 spelade han Leo Tolstoj i The Last Station, för vilket han belönades med en Oscarsnominering.

År 2011 blev Plummer, då 82 år gammal, den äldsta Oscarsvinnaren någonsin i skådespelarkategorin, då han fick en statyett för sin roll i Beginners.

År 2018 slog Plummer ytterligare ett rekord då han 88 år gammal blev den äldsta Oscarsnominerade skådespelaren någonsin, det här för sin roll i filmen All the Money in the World.

Christopher Plummer dog på fredag morgon i sitt hem i Connecticut med sin fru vid sin sida.

Källor: AP