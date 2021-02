Melodifestivalen 2021 kör igång - med bl.a. The Mamas, Mustasch och Charlotte Perrelli

Den 61:a Melodifestivalen blir den sista för schlagerchefen Christer Björkman (63), som i år själv har äran att agera programledare i alla sex tv-program. Och med sig på scen kommer han att ha sällskap av stora svenska stjärnor som Lena Philipsson och Måns Zelmerlöw.

På lördag 6.2 börjar det och Yle sänder Melodifestivalen i Yle TV1, på Yle Arenan och i repris i Yle Fem.

Vem som får representera Sverige i Eurovisionen i Rotterdam avgörs i finalen den 13 mars. För att ta sig dit måste de 28 bidragen först tävla i fyra deltävlingar och i uppsamlingsheatet, "Andra chansen", under de kommande fem lördagarna.

I motsats till tidigare år, och på grund av de rådande omständigheterna i och med pandemin kommer det inte att bli någon turné i år, dvs att deltävlingarna går av stapeln på olika orter, utan alla deltävlingar kommer att sändas från Annexet i Stockholm. Och förstås kommer Melodifestivalen 2021 att sändas helt utan publik.

Bland de tävlande kan man notera att tjejtrion The Mamas - som ju vann ifjol med låten Move - får en andra chans, rockmusiken gör comeback med gruppen Mustasch, likaså schlagerveteraner som Charlotte Perrelli och Arvingarna, som nu är med för femte respektive sjätte gången.



Här är alla artister som deltar i Melodifestivalen 2021 Melodifestivalens alla 28 artister i egna bildrutor Bild: Collage /SVT

2747 bidrag skickades in och bland låtskrivarna noteras främst, som som vanligt är med - den här gången med "endast" två bidrag. Det betyder att han nu har deltagit med hela 62 bidrag sedan första gången 1999!

- Det blir en väldigt annorlunda Melodifestival i år, utan turné och utan publik, vilket är synd förstås. Däremot kan det bli riktigt intressant rent tv-mässigt. Scenen som byggts upp för årets tävling behöver inte ta hänsyn till publik. Man kan alltså ta ut svängarna på ett helt nytt sätt. Sedan får man väl hoppas att konceptet håller i de sex veckor som Melodifestivalen ändå håller på, säger Christian "Kike" Bertell som i år igen refererar sändningen på finska.



Skiss på Melodifestivalens scen, som är skapad med ambitionen att vara storslagen och erbjuda många unika nummer. I de ambitionerna finns också en vilja att skapa en scenografi som skiljer sig från tidigare års lösningar med ett tydligt eget uttryck. Tre kvinnor, iklädda dräkter, sjunger i mikrofoner på den svart-orange scenen Bild: Viktor Brattström/SVT

Här är alla deltagarna i årets tävling

Deltävling 1 - lördag 6 februari

Programledare: Christer Björkman och Lena Philipsson

Kadiatou - One touch

Lillasyster - Pretender

Jessica Andersson- Horizon

Paul Rey- The missing piece

Arvingarna - Tänker inte alls gå hem

Nathalie Brydolf - Fingerprints

Danny Saucedo - Dandi dansa

Deltävling 2 - lördag 13 februari

Programledare: Christer Björkman, Oscar Zia och Anis Don Demina

Anton Ewald - New religion

Julia Alfrida - Rich

WAHL feat. SAMI - 90-talet

Frida Green - The silence

Eva Rydberg & Ewa Roos - Rena rama ding dong

Patrik Jean - Tears run dry

Dotter - Little tot

Deltävling 3 - lördag 20 februari

Programledare: Christer Björkman och Jason ”Timbuktu” Diakité

Charlotte Perrelli - Still young

Emil Assergård - Om allting skiter sig

Klara Hammarström - Beat of broken hearts

Mustasch - Contagious

Elisa - Den du är

Alvaro Estrella - Baila baila

Tusse - Voices

Deltävling 4 - lördag 27 februari

Programledare: Christer Björkman, Pernilla Wahlgren och Per Andersson

Tess Merkel - Good life

Lovad - Allting är precis likadant

Efraim Leo - Best of me

The Mamas - In the middle

Sannex - All inclusive

Clara Klingenström - Behöver inte dig idag

Eric Saade - Every minute

Andra chansen - lördag 6 mars

Bidragen som placerat sig på tredje och fjärde plats i deltävlingarna möts i Andra chansen, där fyra bidrag går vidare till finalen.

Finalen - lördag 13 mars

Bidragen som placerat sig på första och andra plats i deltävlingarna och bidragen som har tagit sig vidare från Andra chansen möts i finalen.



Nio av artistsveriges största stjärnor kommer att leda Melodifestivalen 2021 tillsammans med Christer Björkman. Bildrutor på alla 10 programledarna i Melodifestivalen 2021 Bild: Jan Danielsson, SVT, Christopher Schauz, Kitty Lingmerth, Lena Philipsson, Peter Knutson, Knut Koivisto, Freddie Boston

Se Melodifestivalen på Yle TV1, på Yle Arenan och i repris på Yle Fem

Melodifestivalen sänds i år lördagar fr.o.m. 6.2 direkt på Yle Arenan och med fördröjning i Yle TV1 och i repris söndagar fr.o.m. 7.2 i Yle Fem. Sändningen kan ses med originalljud (svenska) eller med finskt referat. Sändningarna refereras på finska av Christian Bertell.

Vill du se Melodifestivalens tv-sändning utan finskt referat ska du välja svenska som sändningsspråk i din tv. Detta gäller både TV1 och Yle Fem.