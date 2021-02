Alla tiders säsongstart för Alexander Barkov – finländaren såg till att Florida förlängde sin imponerande poängssvit

Alexander Barkov har aldrig startat en NHL-säsong bättre. Och under ledning av sin finländska center har Florida dessutom blivit ett lag som vägrar förlora. Ett mål och en assist från Barkovs klubba när Panthers slog Nashville med 2–1.

Åtta matcher har Florida hunnit spela i årets NHL, och klubben som ofta harvat på fel sida om slutspelsstrecket har tagit poäng i samtliga åtta.

Alexander Barkov har under de åtta omgångarna redan hunnit plocka 11 poäng (4+7) och toppar NHL-finländarnas interna poängliga. Tidigare under sin NHL-karriär har Barkov aldrig svarat för fler än åtta poäng på de åtta första matcherna.

När Florida slog Nashville med 2–1 var det som vanligt Barkov som visade vägen. Panthers låg under i den andra perioden då den 25-åriga Tammerforscentern kvitterade. Kort därefter spelade Barkov fram sin kedjekompis Carter Verhaeghen till 2–1-målet, en ledning Florida aldrig tappade.

Hoppa över Twitterpostning

The pass 😍

The Finnish 🤩 pic.twitter.com/jIg85Tdldx — Florida Panthers (@FlaPanthers) February 6, 2021

Segern var Floridas sjätte på åtta matcher, i de övriga två har laget tagit med sig en pinne. Sviten utan nollpoängare i starten på säsongen är klubbens längsta sedan 1996. Den gången, för 25 år sedan, hade Florida nyss förlorat en Stanley Cup-final. Sedan dess har laget inte vunnit en enda slutsspelsserie, vilket gör årets succéstart än mer noterbar.

Barkov spelade under matchen över 21 minuter, och totalt under säsongen snittar han sjätte mest istid av alla anfallare i NHL. Floridakaptenen var aktiv och synlig under matchen och sköt sex skott mot mål. Fem av dem räddades av Nashvilles målvakt Pekka Rinne, som med totalt 34 räddningar utsågs till matchens bästa spelare, trots förlusten.

Hoppa över Twitterpostning

Your #NSHvsFLA 3 Stars!



⭐️ Verhaeghe (1g, 1a)

⭐️⭐️ Barkov (1g, 1a)

⭐️⭐️⭐️ Rinne (34 saves) — Florida Panthers (@FlaPanthers) February 6, 2021

Floridas anfallare Eetu Luostarinen och Juho Lammikko blev utan poäng i matchen, liksom Nashvilles finländska forwardstrio Mikael Granlund, Eeli Tolvanen och Erik Haula. Haula hade en jättechans att kvittera i slutminuten, men Floridas målvakt Chris Driedger stod i vägen.

De två följande matcherna spelar Florida mot bottenlaget Detroit. Finns alltså alla förutsättningar för Barkovs gäng att förlänga poängsviten till tvåsiffrigt.

Ishockey, NHL:

Philadelphia Flyers–Boston 1–2 (0–0, 0–0, 1–2)

BOS Tuukka Rask: 23/24 räddningar.

Tampa Bay Lightning–Detroit Red Wings 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Florida Panthers–Nashville Predators 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

FLA Alexander Barkov: 1+1, +2, istid 20.59

FLA Eetu Luostarinen: 0+0, +/- 0, istid 16.40

FLA Juho Lammikko: 0+0, +/- 0, istid 8.46

NSH Mikael Granlund 0+0, +/- 0, istid 19.01

NSH Eeli Tolvanen 0+0, +/- 0, istid11.02

NSH Erik Haula 0+0, -1, istid 16.30

NSH Pekka Rinne 34/36 räddningar

Vegas Golden Knights–Los Angeles Kings 5–2 (3–0, 2–0, 0–2)

LAK Olli Määttä: 0+1, +1, istid 17.25

Anaheim Ducks–San Jose Sharks 4–5 efter straffläggning (0–1, 3–0, 1–3, 0–1)

ANA Jani Hakanpää: 0+0,+/- 0, istid 17.42