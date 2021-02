Stadssemester i Berlin i sommar eller jul i Thailand – här är fem faktorer som avgör om du kommer iväg på resa i år

I takt med att nyheterna om olika vaccin trillar in har det börjat klia i fingrarna hos många resesugna. Kanske har du själv redan kikat på resebyråernas utbud? I och med de vetenskapliga framstegen rapporterar researrangörerna att också försäljningen av resor ökat. Men vad är realism: finns det faktiskt en möjlighet att komma iväg på resa i år?

Många finländare har resfeber: vid årsskiftet uppgav nästan en tredjedel av (27 procent) att de tänker resa utomlands så fort coronaepidemin mattats av.

Av de resor som just nu bokas är charterresorna mest populära, eftersom lagen om paketresor möjliggör ombokningar och garanterar att man får pengarna tillbaka om resan avbokas. Ett flertal flygbolag har också gått in för att erbjuda möjligheter att flexa med resedatumen.

Aurinkomatkat uppger att de mest optimistiska redan har gjort bokningar för början av sommarsäsongen. Bland populära resmål finns gamla favoriter som de grekiska öarna och Turkiet.

– Helt tydligt är finländarna är sugna på att åka utomlands, men ännu ligger vi inte på normal försäljningsnivå, uppger Heidi Lemmetyinen vid Aurinkomatkats kommunikation.

Folk har också vågat boka resor längre bort, exempelvis till Kanarieöarna och Thailand, och försäljningen har gått bra.

– Just nu ser finländarna exceptionellt långt framåt. Exempelvis har vi sålt nästan tio gånger fler Thailandsresor än i fjol, och en del avresor kring jul börjar bli slutsålda, säger Lemmetyinen.

Också vid Tjäreborg berättar landschef Jessica Virtanen att de positiva vaccinationsnyheterna syns som semesterbokningar särskilt för höstlovet i oktober-november samt julsäsongen. Förutom Kanarieöarna är folk intresserade av Kap Verde och Maldiverna.

– Men för sommarens del är Tjäreborgskunderna försiktigare - där är det främst resor inom Europa senare under sommaren som går åt. Vilket är förståeligt, eftersom situationen lever hela tiden, säger Virtanen.

Att boka resa går alltid, men vilka är oddsen att faktiskt komma iväg? Här följer fem faktorer som avgör när du kan räkna med att börja packa resväskan:

För resandets del är vaccinationstakten avgörande. När en stor del av befolkningen är vaccinerad kommer en del restriktioner sannolikt att slopas.

Men tillsvidare finns ingen säker information om hur effektivt vaccinen faktiskt minskar spridningen av coronaviruset.

– Man vet att de skyddar väldigt bra mot själva sjukdomen. Sedan kan det hända att man ändå går och sprider viruset vidare och då är de icke-vaccinerade utsatta, påminner Svenska Yles vetenskapsreporter Niklas Fagerström, som nu i ett år följt med coronasituationen här hemma och ute i världen.

Det här kan i sin tur få politikerna att avvakta med att genast slopa alla restriktioner, utan man kanske väntar och ser hur vaccinen påverkar smittspridningen i stort.

Bild: All Over Press

Grönt och skönt i Teneriffa. Både Aurinkomatkats och Tjäreborgs kunder längtar att få åka till ön. Hotell kantade av palmer och simbassängar. Bild: All Over Press

Här kan du se hur långt världens länder kommit med vaccineringarna.

Niklas Fagerström tror att det finns en risk för besvikelse för den som bokat resa till början av sommaren, då så mycket kring epidemiläget ännu är osäkert.

– Det kan hända att det är alltför optimistiskt att boka en utlandsresa till dess.

Ett avmattat epidemiläge tyder ändå på att resor mot slutet av sommaren inte är helt uteslutna.

– Det kan vara säkrare med resa mot slutet av sommaren, även om det inte finns några garantier, säger han.

Sommaren är på väg och då väntas epidemin avta, precis som den gjorde i fjol, eftersom virus sprids mindre under sommarsäsongen. Det har också Institutet för hälsa och välfärd räknat med.

– För varje dag som går blir det bättre med tanke på smittoriskerna. Samtidigt vaccineras hela tiden fler och fler av dem som har den allra största risken att få en allvarlig sjukdom, sade hälsosäkerhetschef Mika Salminen THL på till Svenska Yle i måndags.

När de digitala vaccinationspassen tas i bruk spelar en stor roll för hur länge reserestriktionerna finns kvar. Avsikten med ett vaccinpass är att den resande kan uppvisa ett negativt coronatestresultat eller ett bevis på man vaccinerats mot covid-19.

Danmark och Sverige berättade den här veckan att man tar i bruk digitala vaccinpass, och i går på fredagen sällade Finland sig till skaran.

Frågan blir vilka länder som kommer att använda samma intyg och när systemet tas i bruk. Men utvecklingen är på god väg.

– Det finns flera appar som redan kommit rätt långt. Man kunde tänka sig att ett pass kunde vara i bruk till sommaren och skulle då omfatta flera länder. Applikationen kunde berätta vad som exempelvis krävs för att kunna åka till ett visst land, vilket skulle göra resandet enklare, säger Fagerström.

Europeiska unionen har än så länge inte tagit ställning till ett gemensamt vaccinpass, något som resebranschen går och hoppas på.

– Vi hoppas att det inte går så att varje land inför eget pass och egna system. Ett gemensamt vaccinpass för EU skulle vara lättare för rörligheten, och vara en underlättande faktor för resebranschen, säger Jessica Virtanen vid Tjäreborg.

Det är emellertid osäkert ifall vaccinpassen kommer att leda till att länder helt avskaffar kravet på karantän och coronatest för resande.

– I princip torde det räcka med ett intyg på coronavaccinering, men i nuläget är man nog fortfarande rädd för smittspridningen och de nya virusmutationerna, säger Niklas Fagerström.

Hittills har länderna själva fattat besluten kring hur de handskas med coronaviruset, och det finns skillnader i smittoläget länderna emellan, också inom EU. Därför finns inga garantier för att resandet EU-länder emellan kommer igång snabbare än exempelvis USA-resor.

När virusspridningen lugnat ner sig och om och när ett internationellt system med vaccinpass tagits i bruk tror Niklas Fagerström att det inte nödvändigtvis spelar en så stor roll ifall resan riktar sig till ett närområde eller längre bort.

– Jag ser inte orsak till varför det skulle vara lättare att resa till Berlin än till USA. USA har haft ett dåligt smittläge, men ifall de skulle få koll på läget tar de säkerligen gärna emot turister när de upplever att det är tryggt att göra det.

– Visserligen kan EU införa gemensamma regler och snabbare öppna upp för resor inom unionen. Men i sista hand är reseregler ändå nationella beslut.