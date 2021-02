THL: 368 nya coronafall i vårt land

368 nya coronafall har bekräftats i vårt land under det senaste dygnet, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Flest nya fall upptäcktes inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, där var antalet nya fall 228.

Antalet fall är ovanligt högt inom Vasa sjukvårdsdistrikt, där konstaterades 20 nya fall under det senaste dygnet - medan 18 nya fall konstaterades i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Under de två senaste veckorna har 4928 nya fall av covid-19 rapporterats, det här är 986 fler än under de tidigare två veckorna.

Enligt siffror från fredagen vårdades 124 personer på sjukhus på grund av coronavirus. Av dem fick 20 intensivvård.

Hittills har 692 dödsfall på grund av covid-19 rapporterats.