Hundratals demonstrerade mot regeringens coronastrategi i Köpenhamn - vaccinpasset får hård kritik

Uppemot tusen personer demonstrerade i Köpenhamn under lördag kväll mot den danska regeringens coronastrategi. Demonstranterna anser att Danmarks agerande under coronakrisen liknar agerandet i en diktatur.

En stor mängd poliser bevakade demonstrationen som ändå betecknades som fredlig. Enligt en del beräkningar ska 600-800 personer ha varit på plats, andra källor talar om omkring tusen personer.

På en video från tidningen Ekstra Bladet syns en folkmassa ta sig fram längs med gatorna i Köpenhamn ropandes slagord, bärandes på plakat samt bilder på statsminister Mette Frederiksen som Nordkoreas diktator Kim Jong-Un. Demonstranterna syns även bränna bengaliska eldar.

För två veckor sedan brändes en docka som liknade statsminister Frederiksen under en liknande demonstration och två män greps för att ha hotat statsministern.

På en liknande demonstration i januari brändes den här dockan föreställande statsminister Mette Frederiksen. En docka med en bild på en person limmat för ansiktet. Dockan har brun peruk och brungröna kläder och en papperslapp är tejpad på hennes bröst.

Demonstationen under lördagenm, samt de tidigare demonstrationerna, har organiserats av en grupp som kallar sig själva Men in Black Denmark och som är missnöjda med regeringens agerande under coronapandemin.

Vaccinpass anses inskränka individens frihet

Demonstranterna protesterade främst mot planerna på ett digitalt vaccinpass. Vaccinpasset har rört upp känslor eftersom det i praktiken betyder att det förutsätts att man är vaccinerad för att till exempel få resa - trots att det inte finns något vaccintvång i Danmark.

Det finns även planer på att använda vaccinpasset i till exempel restauranger och på publikevenemang som konserter.

I Danmark frågar man sig om Men in black Denmark kommer att bli en mer bestående rörelse. Bilden är från en demonstration i januari. Ett folkhav av människor mitt i en stad. I förgrunden syns några personer med en stor svart banderoll med vit text på. Många har munskydd och de flesta är klädda i svarta kläder. Folkhavet lyses upp i rött av en bengalisk eld.

Enligt demonstranterna strider vaccinpasset mot individens frihet och självbestämmanderätt.

Flera andra länder i Europa, bland dem Finland, planerar att införa liknande pass.

Restauranger, barer och icke nödvändiga affärer håller stängt i hela Danmark fram till slutet av februari. Också skolorna är stängda, men lågstadierna öppnar igen på måndag.

Enligt Johns Hopkins-universitet har mer än 200 000 coronafall registrerats i Danmark som har ungefär lika många invånare som Finland, 5,8 miljoner totalt.

Drygt 2200 personer har dött i covid-19 i Danmark.

