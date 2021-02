Polisen ber om tips om våldsbrott i Åbo på lördagskvällen

Polisen efterlyser tips om ett våldsbrott som skedde i stadsdelen Perno i Åbo på lördagskvällen. Det skriver Sydvästra Finlands polisinrättning i ett pressmeddelande.

Brottet skedde vid Pernovägen 45 på en offentlig plats mellan klockan 23.00 och 23.15.

Polisen ber nu om tips om personer som rört sig i området då brottet skedde, och om annat misstänkt som kan ha med brottet att göra.

Tips kan skickas in till polisen via e-post på adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, och via whatsapp till numret 050-411 7655.

Polisen vill inte kommentera fallet mer i nuläget.