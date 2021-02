Tungviktsmästaren Leon Spinks död – var mest känd för sina fajter mot Muhammad Ali

Bild: /All Over Press

Muhammad Ali i vita shorts boxas mot Leon Spinks i New Orleans hösten 1978.

Leon Spinks, som bland annat tog världsmästarbältet i tungviktsboxning från Muhammad Ali, är död. Spinks som vann OS-guld 1976 var världsmästare i sju månader 1978. Han dog 67 år gammal efter en lång kamp mot cancern.

Spinks var bara 24 år gammal och hade inte gått fler än sju matcher som proffsboxare när han i februari 1978 slog Muhammad Ali och blev ny tungviktsvärldsmästare.

Den 36-åriga Ali var på väg nedåt och letade mest efter en enkel motståndare. Segern över en av världens allra mest kända idrottare gjorde också Spinks till ett bekant namn.

– I'm not the greatest, just the latest, var uttalandet som blev Spinks mest kända citat, en ny version av Muhammad Alis klassiska "I am the greatest".

Spinks blev sedan av med sitt bälte när han vägrade att möta den främsta utmanaren på listan utan i stället prioriterade en returmatch mot Ali. Nästa match mellan Ali och Spinks gick i september samma år. En omsusad match i Superdomen i New Orleans vanns av Ali, en seger som visade sig bli legendarens allra sista.

Brorsan också OS-etta och världsmästare

Spinks försökte tre år senare vinna WBC-bältet men förlorade då titelmatchen mot Larry Holmes. Han gick sedan ner i viktklass och avslutade inte av sin boxningskarriär förrän 1995.

I Montreal 1976 fick Leon Spinks fira guld tillsammans med sin bror Michael Spinks. Storebror Leon vann guldet i lätt tungvikt till USA, lillebror Michael tog hem segern i mellanvikt. Michael Spinks blev sedan också världsmästare i tungvikt och höll titeln 1985-88.

För fem år sedan drabbades Leon Spinks av cancer, en sjukdom som till slut tog hans liv. I slutet på förra året lades han in på sjukhus i Las Vegas, där han i veckan dog.

"Hans kämpade i sin sista fajt med samma skicklighet, eleganta stil och kämpaglöd som tog honom genom så många av livets utmaningar", skriver Spinks talesperson.