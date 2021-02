För Julia Tunturi blev 2020 en vändpunkt. Efter fem jobbiga år bestämde hon sig för att utmana sina rädslor, låta murarna falla och öppet berätta om sin inre resa.

Pargasbördiga fotbollslandslagsspelaren Julia Tunturi fick som ung ständigt höra att hon var en exceptionell talang. Det fick hennes ego att växa, men samtidigt växte också prestationsångesten.

– Jag minns att jag sa i en intervju att jag vill bli bäst i världen. Jag tror inte jag visste vad det innebar. Och vad som skulle krävas för att ta mig till toppen.

I 20-årsåldern drabbades hon av sina första långtidsskador och då hon kom tillbaka fick hon märka att hon inte längre var stjärnan på plan. Spelare som var yngre än hon hade gått förbi.

Tunturi, som spelat i U20-VM som 17-åring, hade tänkt att hon inte behöver jobba lika hårt som andra för att hon är så mycket bättre än dem. Hon kom ner på jorden med en skräll.

Julia Tunturi på sin forna hemmaplan i Pargas. Julia Tunturi i Pargas, januari 2021 Bild: Yle / Marianne Nyman

– Det känns som om hela mitt självförtroende var byggt som ett sandslott, baserat enbart på andras omdömen om mig. Genast då det började komma skador och motgångar, märkte jag att det inte håller. Jag har varit tvungen att bygga upp en ny, stadigare byggnad, baserad på min egen bild av mig själv.

Julia Tunturi berättar om hjärnskakningen som gav insikter om livet, det uppblåsta egot och hur hon trodde hon var bättre än alla andra, om stjärnspelarens ord som öppnade ögonen, om hur hon mediterade i smyg av rädsla för andras åsikter, och om hur känslorna hon tryckt ner i en flaska exploderade och ledde till ett mentalt sammanbrott.

Se Sportlivs minidokumentär om fotbollslöftet som kom ner på jorden och fick bygga upp sin självbild på nytt:



"Hon kan bli Finlands nya storstjärna" – stora ord som satte press

Då Damallsvenskan var avslutad och landslaget mött Skottland i EM-kvalet i början av december, kom Julia Tunturi hem till Pargas på semester.

I familjens garage, nedpackade i stora lådor, finns alla hennes priser samt mapparna med tidningsurklipp som mamma samlat alltsedan Julia började spela fotboll som sexåring år 2002.

"Finska Julia, kommande storspelare"

"Hon kan bli Finlands nya storstjärna"

– Det satte väldigt mycket press på mig. Sådant man inte tänker på då man är så där ung.

Och faktum är att det under junioråren gick väldigt bra. Inte konstigt att egot växte sig stort.

– Då jag var i ungdomslandslagen kom olika toppspelare och berättade för oss hur de tagit sig till toppen. De talade alla om att det hade krävt hårt jobb. Ändå tänkte jag att det inte rörde mig, för jag var så mycket bättre än alla andra.

Julia Tunturi (uppe tv.) med landslaget i Schweiz 2019. Damlandslaget i fotboll i Schweiz 2019. Bild: imago images / Geisser/ All Over Press

Då den i dag 24-åriga A-landslagsspelaren ser tillbaka, tänker hon att det kanske mest var omedvetet och undermedvetet hon tänkte så, men att hennes inställning nog var just sådan.

Ända tills hon drabbades av sina första långvariga skador.

I och med dem skulle hon bli tvungen att skifta perspektiv, på många fronter.

Jag insåg att jag inte kan leva enbart på min talang

Efter att ha fått sin fotbollsfostran i Pargas IF gjorde Julia Tunturi som 15-åring ligadebut i Turun Palloseura. Efter tre säsonger för Åboklubben flyttade hon år 2015 till Mariehamn och Åland United.

När hon under sin andra säsong i ÅU fick sin första långvariga skada kändes det först ganska skönt att få en liten paus från fotbollen. Men då hon efter bara tio matcher drabbades av en ny skada, var det inte så roligt längre.

Efter gymnasiet har Tunturi valt att satsa enbart på fotbollen. Nu var hon plötsligt ur spel i flera månader och hade inget annat att fokusera på.

Hon läste amerikanska stjärnspelaren Carli Lloyds bok When Nobody Was Watching: My Hard-Fought Journey to the Top of the Soccer World.

– I boken berättar Lloyd om hur och hur mycket man måste träna för att nå toppen. Det öppnade mina ögon och jag insåg att jag inte kan leva enbart på min talang.

Visserligen hade hon alltid tränat flitigt, men i jämförelse med Carli Lloyd var det ingenting. Så hon började träna på allvar. Trots att hon var skadad. Eftersom det skadade knäet gjorde ont, fokuserade hon på bålstyrka och överkropp.

Den inre resan börjar

År 2016 skulle komma att bli en första vändpunkt. Julia som trott att hon var "världens stjärna, typ" fick märka att alla andra blivit bättre medan hon var borta. Själv hade hon problem med saker hon behärskat väl innan skadorna.

Så hon började träna ännu mer och ännu hårdare. Och lära sig allt om träning, kost och fysik.