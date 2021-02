MVP Tom Brady lotsade Tampa Bay Buccaneers till seger i Super Bowl – förhandsfavoriten Kansas City Chiefs uddlöst

Tampa Bay Buccaneers vann NFL-finalen Super Bowl mot Kansas City Chiefs med klara siffror. Tampa Bay gick tidigt i från och vann med hela 31–9. Lagets 43-årige quarterback Tom Brady vann sin sjunde titel och valdes till matchens bästa spelare.

Titeln är Tampa Bay Buccaneers andra i Super Bowl. Den första kom 2002 och efter det har Tampa Bay varit ett kroniskt bottenlag.

Lagets quarterback och NFL-veteranen Tom Brady, som är 43 år gammal, kom till Tampa Bay i somras och fick i sin nya klubb fira sin sjunde Super Bowl-seger. Tidigare har det blivit sex segrar i New England Patriots. Brady har nu själv vunnit fler titlar än någon NFL-klubb.

– Jag är så stolt över alla killar här. Allt som vi hanterat under det här året. Vi hade en tuff månad i november, men tränaren Bruce Arians trodde på oss, hela laget hade mycket självförtroende och vi strålade samman i rätt tidpunkt. Jag tror att vi visste att det här skulle hända, sa Brady efter matchen.

Tom Brady omgiven av glada amerikansk fotboll-spelare under NFL-finalen 7.2.2021.

Tom Brady & co gläds av framgången. Tom Brady omgiven av glada amerikansk fotboll-spelare under NFL-finalen 7.2.2021. Bild: AFP / Lehtikuva

Kansas City Chiefs – det regerande mästarlaget – gällde som förhandsfavorit inför matchen. Det normalt så offensivt starka Kansas City lyckades ändå inte ta sig tillbaka efter många motgångar och ett flertal gula flaggor. Inför sista quartern låg laget under med 31–9.

Lagets tränare, 68-årige Arians, är också den äldsta tränaren någonsin som vunnit.

– Jag är inte på väg någonstans. Jag kommer komma tillbaka och försöka vinna en titel till. Förhoppningsvis kan vi behålla de flesta av våra spelare, sa Arians.

Brady utsågs dessutom till MVP, matchens mest värdefulla spelare, för femte gången i karriären. Han ville ändå inte ta hela äran, utan fortsatte berömma hela laget.

– Det här laget är världsmästare för evigt – det kan ingen ta ifrån dem.

Brady lyckades stå för snygga passningar till Rob Gronkowski – ett tidigare radarpar i New England – och touchdownpoängen rullade in. Brady lyckades med ytterligare en passning till Antonio Brown som ledde till en tredje touchdown.

Halvvägs stod det 21–6 till Tampa Bay.

Kansas City försökte med Patrick Mahomes i spetsen luckra upp spelet, men Tampa Bays försvar stod emot och Kansas City noterades inte för en enda touchdown i matchen.

Spelare i amerikansk fotboll under NFL-finalen 7 februari 2021.

Tampa Bay hade ett starkt försvar. Spelare i amerikansk fotboll under NFL-finalen 7 februari 2021. Bild: AFP / Lehtikuva

Super Bowl är en av årets maffigaste idrottshändelser. Vanligtvis brukar tusentals sitta på läktarna, men i år fylldes läktarna främst av pappfigurer. Cirka 22 000 åskådare fick ändå ta sig in i arenan.

Arrangemanget är stort även på många andra sätt. Företag lägger ut miljontals dollar på pampiga reklamer under matchen som är den mest sedda i USA årligen. Medeltalet ligger på på 84 miljoner amerikanska tittare och i fjol såg över 100 miljoner amerikaner matchen.