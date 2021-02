"Var är Beyoncé när man behöver henne?", "Tråkigaste jag sett" – halvtidsshowen under Super Bowl får ris på sociala medier

The Weeknds uppträdande under Super Bowl har både kritiserats och fått beröm. Många kallade uppträdandet för tråkigt. The Weeknd uppträder på Super Bowl. Bild: AFP / Lehtikuva

Finalen i NFL lockar i medeltal 84 miljoner amerikanska tittare varje år samt många utländska tittare. Det är inte bara matchen människor vill se – förväntningarna inför halvtidsshowen och reklamerna är ofta höga.

Det är mycket som står på spel varje år i samband med Super Bowl. Vem vinner pokalen? Vem uppträder? Och vilka reklamer blir mest omtalade?

NFL-finalen sågs i fjol av över 100 miljoner amerikaner. Då kostade en 30 sekunders reklamsnutt i samband med showen cirka 5,5 miljoner amerikanska dollar.

De som står för underhållningen står också inför mycket press då miljontals människor tittar och de väntas leverera – annars sveper en kritikstorm över dem på sociala medier efteråt.

The Weeknd både hyllas och kritiseras

Årets största dragplåster när det gäller underhållning var den Grammy-prisade sångaren The Weeknd (Abel Tesfaye).

H.E.R, Eric Church och Jazmine Sullivan framträdde också i samband med matchen – likaså poeten Amanda Gorman som deltog i president Bidens presidentinstallation.

Under ett cirka 12 minuter långt uppträdande framförde The Weeknd sina hitlåtar Starboy, The Hills, Can't Feel my Face, Earned It, Save your Tears och Blinding Lights.

The Weeknd får både ros och ris på sociala medier för sitt uppträdande.

– Vilket fantastiskt uppträdande! Vilken produktion, vilken koreografi! Och han gjorde det helt själv, skriver en Twitteranvändare.

Med "helt själv" syftar Twitteranvändaren på att The Weeknd satsade en stor summa egna pengar på uppträdandet för att göra det så bra som möjligt. Enligt tidningen The New York Times handlar det om sju miljoner dollar.

– The Weeknd är så talangfull och musiken är fantastisk... men halvtidsshowen var en besvikelse, skriver en annan Twitteranvändare som får medhåll av många.

– Koreografin och produktionen var fantastisk, men på något sätt var det ändå otroligt tråkigt, skriver en annan på Twitter.

The Weeknd is so talented and the music is amazing...but that #PepsiHalftime was very underwhelming and disappointing IMO — Emily Balnius (@EmilyBalnius) February 8, 2021

Även många kulturredaktörer vid diverse mediehus kritiserar uppträdandet.

Det är lätt hänt att man som artist blir jämförd med tidigare artister som uppträtt i samband med Super Bowl, något som händer så gott som alla år.

Speciellt många minns Beyoncés halvtidsshow och även Bruno Mars, Coldplays, Lady Gagas och Katy Perrys uppträdanden nämns.

– Var är Beyoncé när man behöver henne?, undrar en Twitteranvändare.

– Ribban för manliga artister är så låg, skriver en annan.

The Weeknd uppträdde för första gången under Super Bowl. The Weeknd under Super Bowl 7.2.2021. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Varje år skapas också flera mem baserat på showen. Nedan kan du se ett av dem:

– Jag när jag kollar på årets #SuperBowl #Halvtidsshow medan jag minns JLo:s och Shakiras uppträdande i fjol.

Me watching this year’s #SuperBowl #HalfTimeShow while remembering JLo and Shakira’s performance last year pic.twitter.com/r5q9chHBxK — José Valentín López (@JValentinLopez) February 8, 2021

Många har också debatterat The Weeknds dansares utseende. Dansarna var klädda i vita ansiktsmasker och hade bandage kring huvudet där man endast kunde se ögonen.

– Det ser ut som en skräckfilm! Varför är de klädda så?, undrar en Twitteranvändare.

Dansarna hade vita masker på sig, eller bandage kring huvudet. The Weeknd under Super Bowl 7.2.2021. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Sanningen är att artisten i samband med marknadsföringen av sitt senaste album sminkat sig och sina dansare för att efterlikna personer som gjort skönhetsoperationer. Maskerna som användes under halvtidsshowen skulle efterlikna bandage kring huvudet efter skönhetsoperationer.

– Betydelsen med bandagen kring huvudet är att reflektera kring den absurda kulturen i Hollywood och bland andra människor, där man manipulerar sig själv och sitt utseende av ytliga skäl för att behaga andra och känna sig validerade, sa sångaren till tidningen Variety.

Artisten har i flera av sina senaste musikvideor och uppträdanden också anammat genren horror – bland annat i musikvideon för låten In your Eyes axlade han rollen som seriemördare.

Satsade dyra reklamer med kändisar och skoj

De flesta av årets reklamer i samband med Super Bowl var lättsamma och roliga, men politik drev också flera reklamer framåt.

Reklamer i toppkvalitet med kända ansikten är vanligt i hopp om att locka de miljontals personer som tittar på showen.

En biltillverkare gjorde en uppdaterad (kort version) av filmklassikern Edward Scissorhands (1990) i sin reklam med skådespelaren Timothee Chalamet, en godisjätte anställde skådespelaren Dan Levy som uppmanade alla att förena sig genom att ge en godispåse i förlåtelse och en annan biltillverkare tog hjälp av skådespelarna och komikerna Will Ferrell, Awkwafina och Kenan Thompson i sin reklam.

Skådespelaren och komikern Will Ferrell var ett av många kända ansikten som syntes i reklamsnuttarna. Will Ferrell i reklam i samband med Super Bowl. Bild: Copyright � 2020 BACKGRID UK

En av de mer politiska reklamerna stod en tredje biltillverkare för då man anställde sångaren Bruce Springsteen för en tvåminuters reklam om samhörighet i ett polariserat samhälle.

– Det är ingen hemlighet att det varit svårt att nå mitten på senaste – mellan rött och blått (Republikaner–Demokrater), tjänare och medborgare, frihet och rädsla. Vi behöver nå mitten, sa Springsteen.

Annorlunda evenemang

Coronapandemin gjorde alltså att evenemanget var mer nedskalat än tidigare år. I publiken brukar det normalt sitta över 60 000 människor, men i år fylldes läktarna främst av pappfigurer.

Kring 22 000 personer fick ändå se matchen – och allt annat som hör Super Bowl till – live från läktarna.

Det är oklart hur många amerikaner som såg showen hemifrån, men siffran väntas landa på kring 100 miljoner.

Pappfigurer på läktarna. Människor i papp på läktare under Super Bowl 7.2.2021. Bild: AFP / Lehtikuva

Källor: Reuters, AFP, AP, Twitter, Variety, NYT