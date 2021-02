ÅU: Pargas stadsdirektör anmäld till justitieombudsmannen för att ha gjort tummen upp

Patrik Nygrén, Pargas stadsdirektör, har anmälts till justitieombudsmannen för att ha visat tummen upp under ett möte. Det skriver Åbo Underrättelser.

Nygrén har anmälts för en händelse som uppdagades under ett fullmäktigemöte den 10 november 2020. Mötet skedde på distans via en videoplattform.

Fullmäktigeordförande läste upp ett ärende som gällde att SDP-fullmäktigeledamoten Kyösti Kurvinen övergår till SFP:s fullmäktigegrupp, och då visade stadsdirektören tummen upp.

Gesten syns tydligt på videoupptagningen från mötet, som direktsändes på Pargas stads Youtubekanal.

Gesten ledde till att ett klagomål om Nygrén lämnades in till riksdagens justitieombudsman. Klagomålet lämnades in den 11 december, och i klagomålet uttrycker SDP:s fullmäktigegrupp att Nygréns handlingar kan ses som partiska.

Fullmäktigegruppen anser att stadsdirektören har betett sig tvivelaktigt, eftersom en stadsdirektör ska vara öppen och behandla alla partigrupper likvärdigt i alla kommunala situationer.

Innan SDP-gruppen lämnade in klagomålet hade man försökt ställa saker till rätta med stadsdirektören. Gruppen bjöd in Nygrén till ett möte där man skulle kunna diskutera saken och Nygrén skulle kunna be om ursäkt.

Nygrén avböjde inbjudan.

Ärendet väntar nu på handläggning hos biträdande justitieombudsman Maija Sakslin.

Kommuninvånare reagerade

SDP:s vice gruppordförande Maria Lindell-Luukkonen säger till Yle Åboland att alla i fullmäktigegruppen var överens om beslutet att skicka in en anmälan mot Nygrén.

Det var flera kommuninvånare som hade följt med mötet och reagerat på att Nygrén gjorde tummen upp.

– Det var flera som hörde av sig till oss och ansåg att stadsdirektören hade agerat konstigt i situationen, säger Lindell-Luukkonen.

– Vi skulle ju ha önskat att han hade disktuerat saken, det skulle ha varit vettigt, men nu blev det så här. Vi väntar nu på justitieombudsmannens beslut och ser vad det blir.

Nygrén: Gesten var inte riktad mot någon speciell

Då ÅU ringde upp Nygrén på tisdagen hade han själv inte hört om ärendet ännu. Han säger själv att gesten inte var riktad mot någon, och inte var en reaktion på det som sades under mötet.

– Det handlade om kommunikation med stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg som satte mittemot mig under mötet, säger Nygrén till ÅU.

Nygrén säger att han har förklarat situationen för fullmäktigegruppens ordförande Carita Henriksson och att han bett henne att föra budskapet vidare.

Han är förvånad över att gesten har lett till så pass dålig stämning, eftersom han själv försöker värna om öppen kommunikation.