"Allt hänger på sköra trådar" – akut brist på läkare inom psykiatrin i Vasa sjukvårdsdistrikt

Det råder stor brist på läkare inom psykiatrin i Vasa sjukvårdsdistrikt. Läkare slutar och det är svårt att rekrytera nya, samtidigt går den personal som är kvar på knäna. Speciellt tufft är det inom ungdomspsykiatrin.

- Det är för mycket av allt, skriver Mirja Remes, som är ansvarsområdeschef för psykiatrin i Vasa sjukvårdsdistrikt, i ett textmeddelande till Yle Österbotten.

Remes väljer att inte ställa upp på intervju den här gången och hänvisar till att hon har ett fullspäckat schema.

När Vasa sjukvårdsdistrikts psykiatriska delegation sammanträdde på onsdagsförmiddagen var en av punkterna på föredragningslistan Psykiatrins belastande situation.

Delegationens ordförande Per Hellman (SDP) har suttit med i delegationen i över tjugo år.

- Så här svårt har det inte varit på jättelänge inom psykiatrin. Det har varit jobbigt under många perioder men nu har det nog blivit en mycket svår situation, säger Hellman.

Samtidigt ger Hellman en stor eloge till alla de som arbetar inom psykiatrin i sjukvårdsdistriktet.

- Personalen arbetar under en stor press och det är som att allt hänger på sköra trådar på något sätt. Man gör så gott man kan och de gör ett bra jobb, ett strongt arbete.

Hellman vågar ändå tro att det ska ge sig så småningom. Att rekryteringen som ständigt pågår till sist ska lyckas.