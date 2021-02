Barn föll genom isen i Hammars i Borgå - Isforskare: "Istäckets tjocklek varierar starkt i år"

Isen brast under ett barn invid båtbryggorna i Hammars i onsdags (10.2). Borgå å medför ett konstant flöde under isen och det kan vara strömt längs strandlinjen.

Det hela slutade dock väl. Föräldrarna fick upp barnet ur vaken.

- Det händer varje år att människor brakar igenom isen invid bryggorna i Hammars, säger Seppo Tuominen, som tillsammans med sin fru Anne driver caféet invid båtbryggorna.

Tuominen var den här gången inte själv vittne till olyckan, men tog en bild av vaken efter händelsen.

- En gång hände det inom en minut att isen brast under två människor som rörde sig vid två olika bryggor. Det är starka strömmar invid bryggorna, säger Tuominen.

Seppo Tuominen brukar varna människor för att gå ut på isen, men det är inte alla gånger man vill tro honom - i synnerhet inte om vintern har varit kall och lång.

- Det händer också ofta att man plumsar i invid vågbrytaren. Det spelar ingen roll hur kall vintern har varit. Orsaken är de starka strömmarna där. Tur nog har ändå ingen drunknat där.

Bedrägligt vid åmynningar och vid bryggor

Patrick Eriksson från Borgå arbetar som isforskare vid Meteorologiska institutet. Han medger att isen ofta kan vara förrädisk invid bryggor.

- Det beror på att bryggans konstruktioner kan göra att strömmarna invid bryggan varierar, säger Eriksson.

I Hammars är isarna också annars bedrägliga på grund av att Borgå å har sitt utflöde där.

- Ån medför ett konstant flöde under isen och vanligtvis följer vattenströmmarna från ån en djupare kanal. Men strömmen kan söka sig olika rutter på grund av åns flöde och vattenståndsvariationer, säger Eriksson.

Isforskare Patrick Eriksson från Borgå säger att det är skäl att vara speciellt försiktig vid bryggor, åmynningar och vid sund och uddar. Isforskare Patrick Eriksson Bild: Yle/Stefan Paavola

Skäl att se upp vid sund och uddar

Det är inte bara vid åns mynning som isarna kan vara förrädiska. Enligt Eriksson gäller det hela Haikofjärden, förbi Emsalö och ända ut förbi Sköldvik.

- Det här gäller också överlag i skärgården där det strömmar mellan öar, i sund och runt uddar. Situationen under isen lever hela tiden och påverkar isens tjocklek på olika sätt under olika skeden under vinterns lopp, säger Eriksson.

Man bör också beakta snötäcket. Besvärliga situationer kan vara då det tidigare bildats is som till och med burit.

- Men så kommer det ett tjockt lager snö på isen. Då betyder till och med en längre köldknäpp inte så mycket, säger Eriksson.

Om det dessutom strömmar kraftigt under isen, kan det strömmande vattnet till och med äta upp isen underifrån.

Växande, men förrädiska isar

Visserligen växer isarna nu på grund av kölden, men inte så snabbt som man kanske skulle tro.

- Den skärgårdsis som nu är tjockast består till en del av kärnis och till en annan del av smulten snö - det vill säga frusen issörja eller så kallad stöpis. I princip är det ett istäcke. Totaltjockleken kan vara över 20 centimeter men kan variera starkt mellan olika platser, säger Eriksson.

Isen på Haikofjärden utanför caféet i Hammars kan vara förrädisk - bland annat på grund av Borgå ås utflöde i fjärden. Två personer med pulka i färd med pimpelfiske. Bild: Yle / Leo Gammals

Så isarna är förrädiska?

- Så säger man ofta, men jag gillar inte riktigt uttrycket. Isarna har ju inga baktankar, men jo, istäckets variation är stor den här vintern. Det går helt enkelt inte att lita på att den är enhetlig överallt.

Faktum är att det enda säkra är att hålla sig på landbacken.

- Jo, trots att man kanske har erfarenhet och trots att man är försiktig så kan det vara ytterst svårt att bedöma isens tjocklek och kvalitet utgående från hur det ser ut till det yttre, säger Eriksson.

Då är det kanske lika så bra att istället skida över åkrar och ängar. Det är samma gnistrande snö där, eftersom den inbjudande snöytan på havet kan vara mycket vilseledande.