Bokrecension: ”Med henne försvann ramarna för hans liv, ljuset i hans ögon och salladen ur kylen” – om förälskelse, kärlek och brustna hjärtan i En liten bok om förälskelse

Hösten 2018 gav förlaget En liten bok ut en samling korta texter om klimatpåverkan, därefter följde ett knippe texter om sexuella trakasserier och nu står kärleken på tur.

En liten bok om förälskelse består av fem separata häften med texter om förälskelse och kärlek ur olika synvinklar.

Tre av skribenterna fokuserar på kärlek ur ett hbtiq-perspektiv.

I ”En liten queer bok” skriver journalisten Catariina Salo om hur hon som 35 år gammal kom ut som queer och vilka reaktioner det väckte – inte minst i hennes närmaste krets som i hög grad består av ”karismatiskt troende, homofoba människor, som inte accepterar annorlundaskap”.

Att växa upp i det österbottniska bibelbältet har inte alltid varit lätt för en tjej som tidigt kände på sig att hon inte var ”helt hetero” – men samtidigt konstaterar Salo att hennes uppväxt lärt henne en hel del om mänskliga rättigheter, om lagar och förordningar, och om hur man ska bemöta människor som kränker andra i yttrandefrihetens och religionsfrihetens namn.

Catariina Salo är journalist och ordförande för föreningen Regnbågsankan. Journalisten Catariina Salo. Bild: Privat.

Catariina Salo skriver om hur den prideparad som arrangerades i Jakobstad sommaren 2014 kom att bli en vändpunkt för hbtiq-diskussionen i såväl Österbotten som i Svenskfinland överlag.

Jeppis Pride kom också att bli en vändpunkt för Catariina Salo på ett personligt plan – hon kände att hon ”äntligen kunde hitta fram till något eget, en egen identitet som samexisterade med en större helhet”.

Catariina Salos text är en personligt hållen berättelse om hur en queer identitet sakta växer fram, om de sprickor som ens sexuella läggning kan skapa inom ens biologiska familj, men också om den glädje, trygghet och frihet man kan känna bland vänner och den valda familjen.

Det onormala är det nya normala

Skådespelaren, regissören och dramatikern Fabian Siléns text ”Abnorm is the new norm” är ett intimt kammarspel i tre scener som handlar om två kvinnor och den påtagliga spänningen dem emellan.

Dynamiken mellan de två har förändrats efter att den ena genomgått en könskorrigering från man till kvinna, och frågan är på vilket sätt och om deras relation också har genomgått en förvandling.

”Jag ser dig som den du är. (---) Varför kan du inte se mig som den jag vill att du ska se mig som?” frågar sig kvinnan som stått vid sin mans sida genom hela processen när han valt att genomgå könskorrigerande operationer.

Fabian Silén är skådespelare, regissör och dramatiker. Skådespelaren, regissören och dramaturgen Fabian Silén. Bild: Raisa Kilpeläinen

I ”Abnorm is the new norm” nuddar Fabian Silén vid en intressant diskussion om och på vilket sätt könsidentitet, sexualitet och begär är kopplade till varandra.

Hos kvinnan växer en misströstan fram, en rädsla för att den sexuella laddningen mellan de två har försvagats eller ändrat karaktär. Att den begärande blicken inte längre blir bekräftad, inte får ett gensvar.

Diskussionen kring köksbordet utmynnar i funderingar kring vad som anses vara normalt eller annorlunda och kvinnan som tills nyligen var man konstaterar:

”Du är cis, jag trans och vi lever ihop. Fullt normalt idag.”

En virvelvind med rosa hår

Déa Solin debuterade som författare för två år sedan med ungdomsromanen En spellista för sömnnlösa nätter som handlar om Bel som sörjer sin flickvän Natalie som begått självmord.

För att lindra sorgen och saknaden kör Bel planlöst runt i en skrothög till bil genom en nattlig stad – ibland i sällskap av rumskompisarna Alex och Rufus, ibland med Audrey som Bel träffat på en fest.

Mellan Bel och Audrey växer det så småningom fram en trevande närhet som kan lindra och läka.

Déa Solin debuterade som författare för två år sedan med en ungdomsroman. Författaren Déa Solin. Bild: Privat.

Novellen ”Kattguld” påminner på många sätt om En spellista för sömnlösa nätter – de nattliga bilfärderna, musiken som lägger sig som asfalt under bildäcken och en kärlekshistoria med komplikationer.

En natt tar Scarlett plats i Arthurs och Lolas bil och vänder upp och ner på hela tillvaron.

Scarlett är en självlysande tjej med stort självförtroende som alltid dricker lingonsaft och som lyssnar på såväl rysk hiphop som klassisk musik. Lola blir betagen av denna virvelvind med rosa hår som ”driver runt mellan stadens parkeringar, bensinstationer och snötäckta stränder om nätterna”.

Var går gränsen mellan vänskap och kärlek, och hur ska man kunna/våga överskrida den gränsen?

Déa Solin skriver lyhört om en ung kvinnas hela känsloregister – från snabbt uppflammande förälskelse och avgrundsdjup besvikelse till en alltingomkullkastande erotisk kärleksupplevelse.

En sorglig ursäkt till man

I serien om fem texter finns två noveller, Déa Solins ”Kattguld” och Axel Åhmans novell ”Morris” där berättarjaget är katten Morris.

Morris bor hos Roland, ”en sorglig ursäkt till man”, vars enda intressen verkar vara att spela Playstation och att äta micromat. Roland orkar knappt masa sig ur sängen för att ta på sig sina sunkiga mjukisbyxor eller sin fettfläckiga t-tröja. För att inte tala om att ge Morris mat – hur mycket Morris än blinkar med ögonen, puffar med huvudet mot Rolands haka eller jamar av ilska och uppgivenhet.

Axel Åhman ingår i humorgruppen KAJ och skriver olika slags texter, bl.a. noveller. Författaren Axel Åhman med katt. Bild: Privat.

Med vemod och saknad minns Morris hur livet var förr – på den tiden då Hon fanns i Rolands och Morris liv:

”Med henne försvann ramarna för hans (Rolands, min anm.) liv, ljuset i hans ögon och salladen ur kylen. Kvar lämnade hon smakfulla soffkuddar, en halvfull parfymflaska och ett tomrum varken jag eller Roland vet vad vi ska göra av.”

Berättelsen om Morris och Roland är en historia om hur misstänksamhet övergår i tillit, om hur falska förhoppningar kan glida över i känslor av svek. Om hur en röd leksaksmus kan vara den rätta vägen till en katts hjärta.

I fjol utkom Axel Åhmans litterära debutverk, novellsamlingen Klein, där Åhman gav prov på sin fenomenala förmåga att avläsa och skildra det sociala spelet mellan människor.

Axel Åhman har också en fin förmåga att balansera mellan det tragiska och det komiska, mellan det dråpliga och det olustiga, och han har ett absolut gehör för de små betydelsebärande detaljerna.

Allt detta präglar också novellen ”Morris” där Åhman med stor värme och underfundig humor skildrar relationen mellan Morris och Roland, ett lite udda par som förenas av såväl ödet som av kärlek – trots allt.

Ofrivilligt singel

Hösten 2019 skrev författaren Michaela von Kügelgen en essä på Svenska Yles webb om att vara ofrivilligt singel och den skam som man kan uppleva kring att vara singel.

Det var en själutlämnande text som väckte mycket diskussion på sociala medier och i kommentarsfältet, en text som många läsare kände igen sig i och som stämde till eftertanke.

I texten ”Att överleva ett brustet hjärta” fortsätter Michaela von Kügelgen att fundera kring ofrivilligt singelskap, hjärtesorg och brustna förhoppningar.

Allt börjar när Michaela von Kügelgen efter fem år tillsammans blir dumpad av sin kille: ”Vi skulle ju vara ihop för evigt. Men det blev inte så.”

Ilskan och besvikelsen övergår så småningom i sorg och saknad.

Men det tar tid att hela ett brustet hjärta, konstaterar Michaela von Kügelgen, och med hänvisning till en intervju med kardiologen Magnus Lindroos på Svenska Yles webb skriver hon att det inte går att lappa ihop ett brustet hjärta på några dagar.

Enligt Magnus Lindroos finns det en sjukdom som påminner om hjärtinfarkt och som kallas för Takotsubo-syndromet, eller just brustet hjärta.

Michaela von Kügelgen skriver om ofrivilligt singelskap och brustna hjärtan. Författaren Michaela von Kügelgen. Bild: Privat.

Michaela von Kügelgen skriver öppet om hur hon kämpar med att ta sig samman och gå vidare, om hur hon gång på gång – trots allt - vågar ge sig in i en ny relation med galopperande hjärta och höga förväntningar, samtidigt som risken och rädslan för misslyckande ständigt finns där som ett överhängande hot.

von Kügelgen citerar bloggaren Libertin som sagt att ”(h)opp är så dyrt, en högriskinvestering”.

Det är en högriskinvestering att lägga sitt hjärta i händerna på någon annan, skriver von Kügelgen, och fortsätter: ”det är också en högriskinvestering att leva”.

Fem häften ingår i serien En liten bok om förälskelse. Häften i serien "En liten bok om förälskelse". Bild: YLE/Marit Lindqvist

Texterna i serien En liten bok om förälskelse bjuder på personligt hållna texter och intressanta infallsvinklar på temat förälskelse, kärlek och brustet hjärta.

Tilltalet i många av texterna riktar sig till en något yngre målgrupp, vilket gör att de är som gjorda för att diskutera i skolundervisningen.

På En liten boks webbplats finns lärarhandledning samt uppgifter till de två första serierna och en handledning är också på gång för den nyutkomna serien om förälskelse och kärlek.