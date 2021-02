Delta i dansuttagningar för MGP 2021

Dansarna gör en viktig insats i den direktsända tv-showen Melodi Grand Prix. Dansarna stöttar artisten som annars skulle stå ensam på scenen med sin låt. Allt byggs upp till en visuell helhet.

Det ordnas dansuttagningar på fyra olika orter och de tio som blir valda kommer att få vara med på samma läger i Karis i juni som artisterna i årets MGP. Dessutom övar man och träffar alla igen under finalveckan i Helsingfors i oktober.

Här ser du fjolårets dansare. Kanske är du med i år?



Du kan bli en av dansarna i MGP via dansprojektet MAKE YOUR MOVE!

Du som är 8-15 år gammal (född 2006-2013), tycker om att dansa och vill uppträda i den direktsända MGP-finalen den 9 oktober. Här är din chans!

Projektet arrangeras av Finlands Svenska Ungdomsförbund parallellt med låtskrivartävlingen MGP 2021.

Dansarna som blir valda kommer att arbeta med en professionell koreograf under Camp MGP-lägret i början av juni samt under dagarna före och under finalen som direktsänds i Yle Fem och på Arenan lördagen den 9 oktober.

Under våren ordnas det fyra uttagningar runt om i Svenskfinland där vi väljer dansare för Make Your Move. Oberoende av vilken dansstil just du gillar är detta en chans du inte vill missa. Make Your Move!

FSU står för alla rese-, mat- och logikostnader under projektet för de tio dansare som kvalificerar vidare!

Uttagningar arrangeras på följande ställen

Lö 13.3 i Vasa kl. 15:00-17:00 på Dansskolan Kipinä (Artellikuja 4)

Sö 14.3 i Esbo kl. 17:00-19:00 på Star Dance Studio (Kapellgränden 6D)

Lö 27.3 i Åbo kl. 15:00-17:00 på Dansskolan KDC (Multavierugatan 4)

Sö 28.3 i Mariehamn kl. 17:00-19:00 på Dunderdans (Godbyvägen 11)

Dansuttagningarna fungerar som danslektioner. Du behöver alltså inte förbereda något eget dansnummer!

Anmälningar skickas till mgp@fsu.fi senast två dagar innan uttagningen. I mejlet skriver du dina kontaktuppgifter, samt vilken dansuttagning du vill delta i.

Platserna fylls i den ordning man anmält sig, så det gäller att vara snabb!

Läs mer om Melodi Grand Prix 2021 här.

Du hittar MGP på Arenan, Instagram och Facebook

TikTok: @ylemgp