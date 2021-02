Skulptören från Sankt Petersburg som sadlade om och blev manikyrist i Finland

Alexey Kriventsovin ainoa miespuolinen asiakas on appiukko.

Neljän lapsen isä Alexey Kriventsov on vaihtanut kivenhakkaamisen kynsien viilaamiseen. Rakkaus toi hänet Pietarista Vaasaan. Naisvaltaisella alalla hän on saanut jotkut (miehet) kohottelemaan kulmiaan, ja hänen ainoa miespuolinen asiakkaansa on appiukko. Ainakin toistaiseksi.