Sommar-OS i Tokyo fortfarande i motvind trots att OS-chefen avgår – "Det finns inte längre någon plan B"

En klar majoritet av japanerna motsätter sig sommar-OS i Tokyo på grund av det förvärrade coronaläget som har utlöst nödläge i halva landet. Japan är det enda industrialiserade landet i världen som inte ännu har inlett massvaccinationer. Problemen förvärras av OS-chefen Yoshiro Moris sexistiska kommentarer som ledde till att han avgår.

Ordföranden för den japanska arrangörskommittén, den förre premiärministern Yoshiro Mori, drog slutsatserna och meddelade att han avgår på fredag efter att hans sexistiska kommentarer hade utlöst en storm både hemma och utomlands.

Den 83-årige, ärkekonservativa Mori som redan tidigare hade gjort sig känd för sina bryska, fördomsfulla uttalanden, trampade sista gången i klaveret då han nyligen ifrågasatte krav på att andelen kvinnor i den japanska olympiska kommittén styrelse borde ökas från nuvarande 20 till 40 procent.

– Det måste gå att reglera talartiden på något sätt. Annars tar mötena aldrig slut. Ökar man antalet kvinnliga ledare och deras talartid inte begränsas, leder det till att de har svårt att avsluta, vilket är irriterande, konstaterade Mori förra veckan inför medlemmar av Japans olympiska kommitté.

Uttalandet väckte stor bestörtning i Japan, särskilt bland arrangörer och idrottare, så som tennisstjärnan Naomi Osaka som beskrev Mori som "okunnig".

Till och med biljätten Toyota, som hör till OS stora sponsorer, röt till.

- Det är mycket beklagligt att OS-chefens uttalande skiljer sig från Toyotas värden, sa koncernchefen Akio Toyoda.

En nätkampanj som krävde Moris avgång samlade den här veckan nästan 150 000 namnunderskrifter och över 400 OS-frivilliga meddelade att de säger upp sig, trots att Mori offentligt bad om ursäkt.

Ursäkten lät sannerligen inte trovärdig, eftersom han därefter spädde på med kommentarer som tydde på att han i själva verket inte hade ångrat sina ord.

- Jag talar inte ofta med kvinnor, konstaterade Mori som tillade att han bara upprepar vad andra har sagt åt honom om kvinnors medverkan Olympiska kommittén.

Den 83 -årige OS-chefen Yoshiro Mori beslöt att avgå på grund av stormen kring hans sexistiska uttalanden. Förra veckan svarade OS-chefen Yosiro Mori på frågor av medierna. Bild: CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Yoshiro Mori lär först inte ha haft några planer på att avgå, eftersom han fick starkt stöd av premiärminister Yoshihide Suga och det långvariga styrande Liberaldemokratiska partiet, som sitt namn till trots är ett ärkekonservativt parti.

Mori fick också länge stöd av den Internationella olympiska kommittén IOK, som den här veckan till slut gav efter för det världsomspännande trycket och fördömde Moris sexism, som "fullständigt oacceptabelt."

Yoshiro Mori meddealde på torsdag att han kommer att efterträdas av den 84-årige idrottsledaren och förre fotbollsspelaren Saburo Kawabuchi som nu är "borgmästare" för OS-byn i Tokyo.

Kawabuchi, som spelade i det japanska fotbollslandslaget redan under sommar-OS i Tokyo år 1964, anses ha spelat en stor roll för fotbollens framväxt i Japan.

Kawabuchi som alltså är ett år äldre än Mori, åtnjuter stor respekt men det faktum att OS-chefen själv utsåg sin efterträdare väcker kritik och förundran.

Det finns de som har uttryckt sin oro inom arrangörskommittén, skriver den ansedda tidningen Asahi Shimbun.

- Jag tror inte att folk övertygas av att en så gammal man tar över och det kan förekomma en del diskussioner då organisationskommittén möts, säger en styrelsekälla till Asahi Shimbun.

Tidningen Mainichi Shimbun citerar en styrelsemedlem som undrar om inte valet borde vara mer demokratiskt.

- Det är inte vettigt att en avgående chef utser sin efterträdare, det borde finnas steg i denna process. Om detta tillåts så är det ingen idé

att ens ha ett möte, klagade den anonyma styrelsemedlemmen.

Missnöjet ökas av att Kawabuchi har meddelat att han vill bibehålla Mori som sin specialrådgivare och att inget annat alltså verkar ändras än spelens ansikte utåt.

Den olympiska ministern Seiko Hashimoto meddelade på fredag morgon att "inget ännu har beslutats om Moris efterträdare."

Sommar-OS, som fortfarande kallas "Tokyo 2020", har varit i kraftig motvind ända sedan coronapandemin i fjol våras tvingade arrangörerna att skjuta fram spelen med ett år.

OS som redan då hade kostat skattebetalarna minst 12 miljarder euro, blev därmed flera miljarder dyrare.

Arrangörerna hävdar nu att sommarspelen kommer att kosta drygt 15 miljarder euro, medan regeringens egen, oberoende granskning slår fast att den verkliga summan rör sig kring 26 miljarder euro.

OS i Tokyo ska enligt planerna inledas den 23 juli medan de paralympiska spelen börjar i augusti. Inget kommer längre att rucka på planerna, försäkrar både IOK och den japanska regeringen.

- Vi har i denna stund ingen som helst orsak att inte inviga spelen den 23 juli på Olympiska stadion i Tokyo, försäkrar IOK:s ordförande Thomas Bach.

- Det är därför som det inte finns någon plan B, sade Bach.

Motståndet mot OS är ändå kompakt i Japan trots Bachs optimism.

Upp till 80 procent av japanerna vill att sommar-OS ställs in eller skjuts upp än en gång. Endast 16 procent av de tillfrågade ansåg i en färsk mätning att OS ska genomföras som planerat.

Det utbredda motståndet förklaras av de enorma kostnaderna och av att coronaläget håller på att förvärras medan Japans vaccinationsprogram hör till de långsammaste bland de rika länderna i världen.

Medier både i Japan och USA citerade nyligen källor inom den japanska regeringen som inte tror att sommar-OS kan genomföras som planerat och att regeringens mål i själva verket är att säkra OS år 2032.

- Ingen vill vara den första som säger att det blir för svårt att arrangera sommar-OS, men jag tror personligen inte att det kommer att ske, konstaterade en högt uppsatt källa i det styrande partiet,

- Premiärminister Yoshihide Suga är inte emotionellt bunden till OS, men regeringen vill visa att alla planer är på plats så att de får en ny chans om elva år.

Det var Sugas långvarige chef och bundsförvant, ex-premiärminister Shinzo Abe som rodde hem sommar-OS år 2020. OS skulle enligt Abe visa "mänsklighetens seger över coronaviruset."

I stället är risken fortfarande stor att det är viruset som besegrar OS - en andra gång.

Den okarismatiska Yoshihide Suga tog över som premiärminister i september efter att Abe avgick av hälsoskäl. Sedan dess har Sugas och regeringens popularitet rasat på grund av det förvärrade coronaläget och för att massvaccineringen inte har kört igång än.

Coronaläget i Japan förvärrades till den grad att regeringen i januari utlyste en månads nödläge i Tokyo och flera andra prefekturer kring huvudstaden, det vill säga just där sommarspelen ska hållas.

Medan massvaccineringen har kommit igång i så gott som alla andra industrialiserade länder så har det planerade vaccineringsprogrammet i Japan stampat på stället.

Avsikten var att inleda massvaccinering först i början av mars, men den hårda kritiken mot regeringen ledde till att Suga den här veckan plötsligt kungjorde att massvaccinering kan inledas redan nästa vecka.

Hälsovårdare vaccineras allra först och näst i tur från och med april står 36 miljoner människor som är över 65 år gamla. Det kommer att ta minst tre månader att vaccinera dessa äldre personer, vilket innebär att de flesta japaner inte har vaccinerats då sommar-OS kör igång.

Professor Koichi Nakano är en av många japaner som undrar hur det är möjligt att vaccineringen kommer igång så långsamt, jämfört med andra länder.

- Japan är ju värd för OS och borde därför vara intresserat av att bli covidfritt så snabbt som möjligt. Jag har ingen annan förklaring än att Sugas regering är inkompetent.