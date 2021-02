Yles granskning: Myndigheterna svek offret i Forsbymordet - barnhemmet letade inte efter pojken trots föräldrarnas vädjan

Personer som kände till skolsituation berättar om brister i specialundervisning och om mobbning, skriver Yle Uutiset.

Den 16-åriga pojken som dödades i Forsby i december i fjol hade inte fått stöd från de myndigheter som ska hjälpa unga i svåra livssituationer, trots att han skulle ha behövt det.

Tre jämnåriga personer åtalas för mord i fallet. Polisen har beskrivit dådet som sadistiskt och planerat.

En grundlig granskning som Yle har genomfört visar att offret inte fått det stöd han hade behövt, speciellt under grundskolans lägre klasser och senare som klient hos barnskyddet.

Lärare som Yle talat med säger att offrets problem adresserats för sent i skolan. Hans föräldrar försökte också under en längre tid ordna hjälp åt offret. Han led av svår depression under sina sista levnadsår.

En grundlig granskning som Yle har genomfört visar att offret inte fått det stöd han hade behövt. Illustrerande arkivbild.

Under sina sista veckor bodde pojken på ett barnhem. Ingen letade efter honom under ett helt veckoslut, fastän han inte hade återvänt till barnhemmet den fredagskväll då han dödades.

Pojkens föräldrar hade vädjat att man skulle leta efter pojken då han inte dök upp till en träff följande morgon.

Yle har intervjuat mer är tjugo personer som kände offret, förövarna, situationen i skolan och deras levnadsmiljö. De framträder anonymt på grund av fallets allvarliga natur.

Försvann på en fredag med letades inte efter under veckoslutet



Vid tidpunkten för mordet hade offret bott på ett barnhem. Enligt Yles granskning skedde flytten på föräldrarnas begäran.

Den typen av flytt sker när föräldrarna inte har möjlighet eller resurser att hjälpa sitt barns svåra situation.

Under sin vistelse på barnhemmet utsattes pojken för misshandel tre gånger. Samma personer som misstänks för mordet misstänks ligga bakom misshandelsfallen.

När pojken inte anlände till barnhemmet en fredagkväll så letade man inte efter honom under hela veckoslutet enligt personer i närkretsen.

Mordet skedde klockan 19 på en fredag kväll. Offrets kropp hittades på måndagen av en utomstående person.

Barnhemmets direktör och ledningen vid Helsingfors barnskydd har inte velat kommentera fallet till Yle.

Polisen utreder skolans specialundervisning



Offret och två av de misstänkta gick i samma grundskola i Kottby.

Polisen håller på att utreda bland annat hur mobbning hanterats vid skolan.

Enligt Yles granskning var pojken utsatt för mobbning i skolan, av både de misstänkta för mordet och andra elever.

Också arrangemangen kring specialundervisningen i skolan undersöks av polisen.

Lärare som Yle talat med säger att pojken fått stöd i ett för sent skede.

- Om barn inte får särskilt stöd är det vanligt att de blir deprimerade eller att deras situation förvärras då de själva och deras jämnåriga inte förstår bakgrunden till olikheterna, säger en lärare som arbetat vid skolan.

Dessa blir också ofta mobbningsoffer.

Också de misstänka i fallet har varit under uppsyn av flera aktörer.

En av de misstänkte flyttades till en annan skola under nionde klass. Skolkamrater säger till Yle att flytten var relaterad till droger och att personen börjat sälja cannabis och amfetamin.

Under mordnatten var en del av förövarna påverkade av rusmedel.

Enligt Yles granskning var pojken utsatt för mobbning i skolan. Illustrerande arkivbild.

De misstänkta var också kända för polisen sedan tidigare. De var misstänkta för att ha rånat offret några månader innan mordet. Fallet förblev olöst av polisen.

Flera personer som Yle intervjuat tror att något liknande kan hända igen.

- Jag är rädd för att pojkens död bara är början. I skolan finns det många utsatta unga och barn, säger en sakkunnig inom specialundervisning.

Mordrättegången inleds den 17 februari i Helsingfors tingsrätt.

