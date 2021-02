Fint formbesked av Iivo Niskanen i VM-genrepet – tog guld efter stor utklassning på lånade skidor

Sista tävlingen före VM, då slog Iivo Niskanen hela den inhemska eliten. Niskanen tog ett överlägset FM-guld på 15 kilometer fristil.

På damsidan saknades flera tunga namn när FM-medaljerna stod på spel, men när herrarna åkte 15 kilometer i Pyhäjärvi var landets bästa åkare med i tävlingen.

Iivo Niskanen var storfavorit i loppet som var han sista före VM, och direkt från start satte han in en växel som ingen av de övriga åkarna kunde svara på.

Redan på det första varvet drog han upp en lucka på åtta sekunder till Joni Mäki, och efter 10 kilometer ledde han med nästan en halv minut.

Niskanen dominerade från första till sista stavtag och Mäki hade inga möjligheter att svara på det ursinniga tempot. Finlands skidkung tog till slut ett solklart guld – hans trettonde i karriären.

– Jag visste att Joni skulle vara bra på den här banan som är teknisk, men jag hade en bra period på det andra varvet. Jag fick en betryggande ledning, säger Niskanen som åkte med Perttu Hyvärinens skidor.

– Perttu valde de skidor som han gjorde, och av fyra som fanns kvar tog jag hans. Tack till Perttu för det. Det blev FM-guld så det kan hända att Perttu tar dessa nästa gång.

Mäki står över sprinten

Niskanen slog Mäki med 39,3 sekunder.

– Det var en okej insats. Banan passade mig bra och jag orkade hålla ett bra tempo hela tiden. Nu börjar jag förbereda mig för VM, säger Mäki som inte kommer att ställa upp i sprinten imorgon.

Perttu Hyvärinen tog bronset. Han var 53,2 sekunder efter Niskanen i mål.

Johannes Vuorela från IF Minken var bästa FSS-åkare på åttonde plats. IF Åsarnas August Högnabba gjorde också en fin tävling och var 17:e man.

Resultat:

1. Iivo Niskanen Puijon Hiihtoseura 34.15,6

2. Joni Mäki Pohti SkiTeam +39,3

3. Perttu Hyvärinen Puijon Hiihtoseura 53,2

4. Ristomatti Hakola Jämin Jänne +1.23,8

5. Joel Ikonen Pohti SkiTeam +1.36,3

5. Markus Vuorela Jämin Jänne +1.36,3

----------------

8. Johannes Vuorela IF Minken 1.59,9

17. August Högnabba IF Åsarna +2.40,2

39. Roni Lukkarinen IF Minken +3.58,5

51. Jonas Nordström IF Sibbo-Vargarna 4.17,5

58. Eric Storvall IF Åsarna +4.35,4

60. Aaron Häggman Vörå IF +4.46,7

63. Alex Svartsjö IF Femman +4.51,8

64. Oscar Högnabba IF Åsarna +4.52,6

68. Benjamin Sundqvist IF Minken +4.57,7

87. Benjamin Holmgren IF Sibbo-Vargarna +5.43,5

95. Wilhelm Stenbacka IF Sibbo-Vargarna +5,57,0

105. Santeri Leikas Norrvalla Ski Team +6.27,8

109. Ville Parantainen IF Minken +6.33,4

115. Casper Hjerpe Norrvalla Ski Team +7.03,3

127. Viljam Knif IF Åsarna +7.42,7

133. Niklas Sundström IF Femman +8.13,8