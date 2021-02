Mäkäräinen knep silver i comebacken efter jämn duell mot Roponen – Häger gjorde FM-karriärens bästa distanslopp

Det blev en guldkamp mellan två väldigt rutinerade åkare i FM. Riitta-Liisa Roponen och Kaisa Mäkäräinen bjöd länge på en sekundstrid men på slutet var Roponen starkare. Julia Häger gjorde en finfin insats då hon var sjua på den fria milen.

Mycket av snacket inför damernas 10 kilometer fritt i FM har handlat om Kaisa Mäkäräinen. Den flerfaldiga mästerskapsmedaljören skulle göra comeback ett knappt år efter att hon avslutade sin skidskyttekarriär.

När flera toppåkare dessutom saknas i FM av en eller annan orsak pekades Mäkäräinen till och med ut som en potentiell medaljkandidat.

Egentligen skulle dagens tävling vara en genomkörare för Mäkäräinen inför tremilen i FM i Ristijärvi i slutet av mars, men hon visade redan nu att hon fortfarande håller en hög nivå. Redan tidigt i loppet stod det klart att Mäkärinen slogs om guldet mot Riitta-Liisa Roponen.

– Taktiken var att inte starta för hårt, utan i stället kunna gå på i backarna på andra varvet. Banan var som klippt och skuren för mig, många uppförsbackar och sedan gick det nedför där jag kunde vila. Det räddade mig i den här formen, säger Mäkäräinen till Yle.

Det skiljde inte många sekunder mellan åkarna under stora delar av loppet men på slutet var Roponen starkare och vann med 11,2 sekunder. Roponen tog därmed sitt 15:e individuella FM-guld.

– Det känns väldigt bra och jag visste att en medalj fanns inom räckhåll. Jag satsade allt och det räckte hela vägen. Om det här räcker för att få en VM-plats så vill jag gärna åka tio kilometer i Oberstdorf och hoppas kunna göra säsongens bästa insats där, säger Roponen.

Stark insats av Julia Häger

Julia Häger, som tog silver i sprint förra året, gjorde sitt bästa distanslopp i FM-sammanhang. IF Minken-åkaren höll sig stadigt bland de bästa under hela loppet och var till slut sjua i mål.

Häger var drygt 40 sekunder långsammare än bronsmedaljören Laura Mononen, och förlorade kampen om sjätteplatsen med endast två tiondelar mot Sini Alusniemi.

– Jag tycker att gör ett jättebra lopp och disponerade krafterna bra. Jag brukar öppna väldigt hårt men nu lyckades jag hålla ihop det. Jag är väldigt nöjd med sjundeplatsen men samtidigt grämer jag mig lite över att marginalen var så liten till sjätteplatsen, säger Häger till Yle Sporten.

Kände du redan vid starten att det skulle bli en bra dag?

– Ja, redan på uppvärmningen sa jag att det kändes bra och då blev jag förväntansfull. Igår på kvällen var jag nog trött efter sex lopp i sprinten.

Häger hade en tolfte plats som bäst tidigare i ett distanslopp.

– Jag har varit det några gånger och börjar vara trött på tolfteplatsen. Jag siktade på en placeringar bland de tio bästa, säger hon.

Resultat, 10 km (f):

1. Riita-Liisa Roponen Visa Ski Team Kemi 26.45,9

2. Kaisa Mäkäräinen Kontiolahden Urheilijat +11,2

3. Laura Mononen Hämeenlinnan Hiihtoseura +24,3

4. Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura +28,3

5. Johanna Matintalo Pöytän Urheilijat +46,4

6. Sini Alusniemi Ikaalisten Urheilijat +1.06,6

7. Julia Häger IF Minken +1.06,8

-------------------

17. Linnea Henriksson IF Femman +2.51,8

23. Anni Lindroos Pargas IF +3.03,6

28. Marie Sippus Vörå IF +3.33,9

30. Sandra Jordman Norrvalla Ski Team +3.35,1

33. Jennifer Antell IF Femman +3.47,1

50. Jennie Lindvall IF Minken +4.48,0

84. Anna-Kajsa Lall IF Femman +9.21,6