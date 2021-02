I Nagu har man förr "suti en viku i stugon" - Nagudialekten kännetecknas av korta stavelser

Undi kuckuträ har jag drömt en gang en ja vari, å tär sku ja få ynsk me tri ting

som jag heldst sku vild ha. Å ja tyckt att ja ynska som så:

Ja begär inga gull o he tu kan full int ge, å langt liv he vet einsamber Gud.

Så om tu kan kära kucku så sku ja begär en tu galar åt mej en brud.

Bakom berg o dal, bakom sjöar o hav finns en flicka som ja har så kär, så om du kan kära kucku så gal on åt meg, he e allt som jag nu begär.

Friarstromporna har ja å svägerskan fått. Inga vanliga strompsockor, men rikit tocko, som herrskape brukar i stan, å ja ha int fått märka dom än.

Bort om berg å dal, bort om sjöar å strand, flyg å knapel på fönstre å fråg om ho tar mej om ja tar stromporna på om jag gildas i gården ti måg.

Å tå som ja hadd sluta ti ynsk så tyckt ja en kucku bredd vingarna ut å flög opp mot skyn å ropa "kuckuu" å ja vakna å drömmin va slut.

He vart morgon och dager å i sydväst hörd jag kuckusom ropa kuckuu. Å ja låg o fundera så, visst för mig själv om he sku betyd nej helder jo.

Säj me tu som är lärderpå all sorters språk si no veit ja att tu kan förstaa fågelspråke om e sku betyd nej helder jo, om möjlit, freist få e ti jo