Island nu grönt på coronakartan – barer och gym öppna igen

Coronaläget i Island har länge varit stabilt och restriktionerna har stegvis lindrats under de tre senaste månaderna.

Nu är exempelvis barer, gym och simhallar öppna igen. Upp till 150 personer får också delta i samma evenemang.

Badhusen öppnade i december, motionssalarna i januari och alkoholserveringarna tidigare i veckan – livet börjar alltså återgå till det normala i motsats till hur det är på många andra håll i världen.

Island har registrerat lägst antal nya fall av smitta i Europa under de senaste veckorna, visar siffror från europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Landet är grönt på coronakartan – incidenstalet är för närvarande under 25 (färre än 25 fall per 100 000 invånare under de 14 senaste dagarna).

Totalt har 6 033 fall av smitta registrerats sedan pandemins start och 29 personer har dött i covid-19, enligt Johns Hopkins-universitetes coronauppföljning.

Omkring fem procent av de cirka 365 000 invånarna har vaccinerats minst en gång mot covid-19.

Fokus på testning vid gränserna

Strategin just nu är att systematiskt testa resenärer vid gränsen för att hindra att nya virusvarianter kommer in i landet.

Uppgiften underlättas av att det för närvarande är fråga om endast några hundra personer per dag som anländer till ön.

I och med virusvarianterna har de strikta gränskontrollerna ytterligare stramats åt. Personer som anländer till Island vid flygplatsen Keflavik har sedan mitten av januari varit förpliktigade att ta två coronatester med fem dagars mellanrum medan de sitter i karantän.

Alternativet till två coronatester är att resenären sitter 14 dagar i karantän efter ankomst.

ECDC, TT, SVT Nyheter, YleU, Johns Hopkins/corona