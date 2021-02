På tv i dag: Sprintmedaljer och VM-platser på spel i Pyhäjärvi – Matintalo och Vuorinen snabbast i kvalet

FM-veckoslutet i längdskidåkning kulminerar med finalpasset i klassisk sprint. Regerande mästaren Anne Kyllönen utmanas av årets stjärnskott Jasmi Joensuu och kvalettan Johanna Matintalo. Fältet är vidöppet i herrtävlingen då fjolårsettan Joni Mäki och Ristomatti Hakola gett återbud.

Kl. 14.20 FM i klassisk sprint

Kommentatorer: Chriso Vuojärvi och Tage Ray

Det står inte bara FM-medaljer på spel i Pyhäjärvi. Dagens tävlingar spelar också en stor roll då skidförbundet utser VM-truppen i morgon.

Joni Mäki, Ristomatti Hakola och Lauri Vuorinen känns givna i det finländska sprintlaget i Oberstdorf. Kampen om den fjärde platsen är oviss. Verneri Suhonen, Lauri Lepistö, Juuso Haarala och Juho Mikkonen kan bli aktuella. Varför inte också färska juniorvärldsmästaren Niilo Moilanen?

Moilanen var på hugget i kvalet och noterades för den näst snabbaste tiden. Lauri Vuorinen var etta med över fem sekunders marginal till Moilanen.

Johanna Matintalo dominerade

På damsidan är Jasmi Joensuu den enda som kan vara hundraprocentigt säker på att hon får åka VM-sprinten. Katri Lylynperä och Anne Kyllönen är lågoddsare.

Johanna Matintalo är mer känd som en distansåkare men hon imponerade stort i kvalet. Matintalo var snabbast och hade tre sekunder till godo på kvaltvåan Jasmi Joensuu. Vilma Nissinen som också finns med i VM-spekulationerna var trea.

IF Minkens Julia Häger tog ett sensationellt FM-silver i Vörå för ett år sen. Häger klarade kvalet galant då hon klockades för den nionde snabbaste tiden.

Av FSS-åkarna tog sig också Anni Lindroos (Pargas IF) och Andrea Julin (IF Minken) till finalpasset. Lindroos var 12:a och Julin 19:e i prologen.

Kvalresultat, damer:

1. Johanna Matintalo

2. Jasmi Joensuu +3,17

3. Vilma Nissinen +6,17

4. Anne Kyllönen +7,00

5. Laura Mononen +13,26

-----------

9. Julia Häger IF Minken +14,96

12. Anni Lindroos Pargas IF +16,64

19. Andrea Julin IF Minken +20,94

Kvalresultat, herrar:

1. Lauri Vuorinen

2. Niilo Moilanen +5,32

3. Verneri Suhonen +5,91

4. Juho Mikkonen +6.99

5. Ville Ahonen +7,17

6. Juuso Haarala +7,30

7. Lauri Lepistö +7,32