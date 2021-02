Jarmo Kekäläinen hyllar Patrik Laines mångsidighet och försvarar John Tortorellas ledarskap: "Ibland krävs tuffa tag för att värna om våra värderingar"

1. Tampa Bay Lightning 427

2. Washington Capitals 417

3. Boston Bruins 414

4. Pittsburgh Penguins 397

5. Nashville Predators 389

6. St. Louis Blues 386

7. Columbus Blue Jackets 384

8. Toronto Maple Leafs 381

9. Winnipeg Jets 380

10. Minnesota Wild 367

11. Calgary Flames 364

12. San Jose Sharks 363

13. New York Islanders 357

14. Philadelphia Flyers 357

15. Anaheim Ducks 353

16. Carolina Hurricanes 350

17. Dallas Stars 346

18. Edmonton Oilers 343

19. Chicago Blackhawks 341

20. Montreal Canadiens 341

21. Florida Panthers 340

22. New York Rangers 337

23. Colorado Avalanche 325

24. Los Angeles Kings 319

25. New Jersey Devils 307

26. Vancouver Canucks 301

27. Arizona Coyotes 300

28. Ottawa Senators 291

29. Vegas Golden Knights 288

30. Buffalo Sabres 284

31. Detroit Red Wings 265