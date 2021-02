Nu får abiturienter som är i karantän skriva studenten – så här lättar begränsningarna i Egentliga Finland

Nu blir det möjligt för abiturienter som är i karantän att delta i studentskrivningarna under strikta omständigheter i Egentliga Finland.

På tisdagen sammanträdde coronakoordinationsgruppen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. På mötet fattades beslut om att luckra upp en del rekommendationer gällande studentskrivningarna och motion inomhus för vuxna, meddelar sjukvårdsdistriktet i ett pressmeddelande.

Lättnaderna träder i kraft från och med 22.2.2021.

Nu kan kommunerna under strikta villkor tillåta att även abiturienter som beordrats i karantän får delta i studentskrivningarna.

För att få delta i studentskrivningarna bör abiturienten som är i karantän uppvisa ett så färskt negativt coronatestsvar som möjligt. Personen måste också vara symptomfri.

Abiturienter som beordrats i karantän kan delta i skrivningarna ifall de utför dem i ett separat utrymme. Gymnasieelever under studentskrivningar i gymnasiet Ressun Lukio i Helsingfors den 10 mars 2020. Bild: Lehtikuva

Det är kommunerna som fattar beslut om hur studentskrivningarna ordnas i praktiken ifall abiturienter är i karantän.

Lärare kan inte tvingas att fungera som examensövervakare för abiturienter som beordrats i karantän. Dessutom bör läroverket ordna separat utrymme för dessa under den tid som skrivningarna pågår.

Abiturienten måste också lova att komma med privatbil till skrivningarna.

En del lättnader i idrottsverksamhet från och med måndag

Eftersom coronaläget i Egentliga Finland har lättat en aning luckras en del begränsningar upp gällande idrottsverksamhet för vuxna inomhus och utomhus.

Idrottsverksamhet utomhus i grupper på högst tio personer tillåts igen. Fyra bollar ligger bredvid varandra på planen. Bild: /All Over Press

Från och med nästa veckas måndag är det tillåtet att arrangera idrottsverksamhet utomhus i grupper på högst tio vuxna. Dessutom gjorde arbetsgruppen en del lättnader gällande individuell träning inomhus.

– I praktiken gäller detta vuxna som tränar på gym. Rekommendationen är nu den att det högsta antalet vuxna som tillåts i gymutrymmena är hälften av det totala antalet personer som tillåts och att varje kund ska kunna hålla säkerhetsavståndet på två meter, kommenterar Esa Rintala, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Det högsta antalet vuxna som tillåts i gymutrymmena är hälften av det totala antalet personer som tillåts. Hantlar på rad Bild: Mikael Crawford/Yle

Kunderna rekommenderas använda mun- och nässkydd under hela träningen.

Träning och motion i grupp inomhus är ännu inte tillåtet för vuxna. Också simhallarna håller fortsättningsvis stängt.

Coronasamarbetsgruppen rekommenderar att privata aktörer också följer dessa begränsningar.

Viktigt att alla använder munskydd

Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen för epidemin. Därför betonar sjukvårdsdistriktet vikten av att alla följer rekommendationerna om mun- och nässkydd.

– Läget ser en aning mer hoppingivande ut. Antalet nya fall per dygn har varit sjunkande under de senaste två veckorna och också incidenstalet per 100 000 invånare har sjunkit. Under de senaste två veckorna var incidensen 90,4, säger Rintala.

Han påpekar ändå att en striktare användning av munskydd skulle ha förebyggt många smittor på arbetsplatserna. Många fall av coronavirus kan kopplas till arbetsplatser, säger Esa Rintala.

Munskydd rekommenderas på arbetsplatser. Man som håller i munskydd. Bild: Yle/Mirka

Coronaläget varierar kommunvis inom landskapet. Egentliga Finlands koronakoordinationsgrupp rekommenderar att de rådande rekommendationerna gäller fram till 7.3.2021.

Cirka 28 000 har fått första vaccindosen i Egentliga Finland

Antalet coronasmittade personer i Egentliga Finland har ökat i jämförelse med tidigare veckor. Antalet coronafall och exponeringar är fortfarande hög inom närkretsen och bland personer som bor i samma hushåll.

Numera kan cirka 70 procent av alla smittkällor spåras.

På måndagen konstaterades 41 nya coronasmittfall i Egentliga Finland. Antalet fall av muterat coronavirus inom sjukvårdsdistriktet är 11, alla av den brittiska virusvarianten.

Nästan 8 000 personer har fått båda vaccindoserna. Sairaanhoitaja Seija Ovaskainen antaa koronarotteen Eeva Nikanderille. Bild: Petteri Bülow / Yle

Andelen positiva coronatestsvar är nu 2,2 procent av alla tagna tester. Denna siffra har senast varit lika låg före jul.

Under vecka 6 lät sig 7 500 personer testas för coronaviruset. Antalet utförda test sjönk endast lite jämfört med tidigare veckor.

För närvarande är 6 patienter intagna på Åucs för vård på grund av coronainfektion.

På måndagen hade cirka 28 000 doser av vaccin getts i Egentliga Finland. Av dessa har cirka 20 200 vaccinerats med första vaccindosen och nästan 8 000 har fått den andra dosen av vaccinet.