Regeringsrapport: Mänskliga rättigheter och barnens bästa kom i kläm då utlänningslagen förnyades

Nirmal Singh ei ole virallisesti olemassa.

Intiasta kotoisin oleva Nirmal Singh on asettunut Suomeen, käy töissä ja on löytänyt ympärilleen laajan sosiaalisen verkoston. Silti häntä ei ole virallisesti olemassa. Singh on elänyt reilun 14 vuoden ajan erikoista kafkamaista dystopiaa, jossa viranomaiset pompottelevat häntä paikasta toiseen.