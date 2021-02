VM i dag: Ny stortävlingsgren presenterar sig i Cortina – Samu Torsti skrällde i kvalet

Parallellstorslalom står på VM-programmet för första gången. Eftermiddagens finalpass blir extra intressant då Samu Torsti tog sig enkelt vidare till slutspelet.

Vad är det som gäller?

Damerna och herrarna körde en kvaltävling under förmiddagen. Ett kvalåk per åkare och de åtta snabbaste per bana tog sig vidare till eftermiddagens finalpass.

Varken Erika Pykäläinen eller Riikka Honkanen lyckades ta sig in bland de 16 snabbaste som avancerade. Båda blev långt efter täten och får istället inleda uppladdningen inför onsdagens lagtävling.

Herrkvalet genomfördes enligt samma upplägg och ett åk avgjorde allt. Samu Torsti bjöd på en välkommen överraskning då han klockades för den fjärde snabbaste tiden på den röda banan. Torsti var snabbare än bland annat Marco Schwarz och Filip Zubcic, som båda firat segrar i världscupen.

Damerna och herrarna har åkt en parallellstorslalomtävling i världscupen den här säsongen.

Vem är det som vinner?

På damsidan klockades Schweiz Wendy Holdener för den snabbaste tiden även om hon åkte på den blåa banan, som ansågs vara långsammare.

Förhandsfavoriten Petra Vlhova som tog silver i måndagens alpina kombination åkte ur och saknas under eftermiddagens finalpass. Även Lara Gut-Behrami slogs ut.

Även på herrsidan var en schweizare snabbast då Loic Meillard var kvickast i kvalet.

Han utmanas av de starka tyskarna Stefan Luitz, Linus Strasser och Alexander Schmid. Och förhoppningsvis Samu Torsti.

När är det duellerna startar?

Finalpasset i Cortina d'Ampezzo börjar klockan 15 och direktsändningen i TV2 och på Yle Arenan klockan 14.50.

Från och med åttondelsfinalerna, det vill säga den första slutspelsomgången, åker deltagarna ett åk på båda banorna.

Den historiska tävlingen refereras på svenska av Kristian Karlsson och expertkommentator Marcus Sandell.

På onsdag fortsätter VM med nya dueller då det är dags för lagtävlingen.