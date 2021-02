Hobbyverksamhet påverkas ifall gränsen för offentliga sammankomster blir högre: "Vi har redan tvingats göra ganska många kullerbyttor", säger konstskolerektor

Antalet fall av covid-19 har under de senaste veckorna ökat på HUS område. De nya virusvarianterna sprids också i ökad takt. Därför föreslår HUS att regionförvaltningsverket inför strängare restriktioner.

Alla befintliga restriktioner bör fortsätta och ytterligare restriktioner allvarligt begrundas, anser HUS.

Vid sjukvårdsdistriktets senaste möte föreslog de att maxgränsen för offentliga sammankomster sänks från nuvarande tio till sex.

– En del av mötesdeltagarna önskade tilläggstid innan beslut fattas men förhoppningsvis åstadkommer vi ett enhetligt förslag till Regionförvaltingsverket i Södra Finland på torsdagens möte, säger HUS ledande överläkare, Markku Mäkijärvi.

Borgå konstskola skulle klara av stängare restriktioner

Ifall en restriktion på att max sex personer får komma samman blir verklighet påverkas förstås en hel del hobbyverksamhet i Östnyland, till exempel konstskolan i Borgå.

– Då måste vi bara dela grupperna, göra dem mindre, säger Borgå konstskolas rektor, Leena Stolzmann.

Konstskolan har ändå en fördel av att ha flera byggnader i staden, vilket kan underlätta situationen.

– Men förstås är det ju svårt. Det skulle ju kräva flera vuxna, eftersom vi inte kan ha barn i en annan byggnad utan lärare.

I vissa fall kan konstskolan också behöva ta till distansundervisning men det är Stolzmann inte så oroad över.

– Vi har redan planerat ganska mycket webbverksamhet och uppgifter.

Leena Stolzmann tycker det är viktigt att konstskolan följer coronarestriktionerna (arkivbild). Medelålders kvinna står vid gul vägg. Bild: Yle/ Mira Bäck

En restriktion på att max sex personer får träffas skulle ändå inte vara ett så värst hårt slag jämfört med alla påbud som redan kommit.

– Vi har redan tvingats göra ganska många kullerbyttor. Jag tror nog vi på något sätt skulle lyckas lösa det här med.

För restriktionerna går ändå i första hand, påpekar Stolzmann.

– Vi måste respektera de bestämmelser som kommer. Det är ändå experter som författar dem. Det är bara att lyda och acceptera.

Förvärrat coronaläge i Nyland

Orsaken bakom förslaget om strängare restriktioner är den allt sämre coronasituationen på HUS område i Nyland.

Under förra veckan konstaterades lika många fall av covid-19 som under förra årets toppvecka, 1650 fall. Frekvenstalet har ökat till 182 per 100 000 invånare under de två senaste veckorna.

På HUS område i Nyland konstaterades förra veckan lika många fall av covid-19 som under förra årets toppvecka, 1650 fall. En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser inte huvudet på personen. Bild: Jari Kovalainen / Yle

Oroväckande är också att de nya virusvarianterna sprids i allt högre takt. Under den första veckan i februari hittades SGTF-varianten i 46 procent av coronaproven. Tidigare veckor har motsvarande andel varit 31 respektive nio procent.

– Det här betyder att virusvarianterna sprids i ökad takt i Nyland. De som fått de nya varianterna har heller längre ingen koppling till utlandsresor, utan har fått smittan i Finland, säger HUS biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.

Antalet patienter som behandlas för covid-19 på sjukhus har varit stabilt på HUS område under flera veckor men under det senaste veckoslutet har också det ökat.

– Det lönar sig ändå inte att dra slutsatser på några dagars basis men med tanke på att andra siffror har ökat är situationen oroväckande, säger ledande överläkare Markku Mäkijärvi.