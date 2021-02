Olycksutredningscentralen utreder grundstötning i Raumo farled

Olycksutredningscentralen har påbörjat preliminär utredning kring grundstötningen i tisdags. Tidigt på morgonen fick ett fraktfartyg på väg till Raumo bottenkänning, men kunde för egen hand ta sig till hamn.

Väl i hamn konstaterades att fartyget hade ett läckage i maskinrummet och att maskinrummet hade hamnat under vatten.

Det över 200 meter långa holländska fartyget var på väg från Antwerpen i Belgien via Hangö till Raumo. Fartyget hade en besättning på 19 personer.

Fraktfartyget Timca i Raumo hamn. Rahtilaiva sataman laiturissa talvella. Bild: Rajavartiolaitos

Pumpandet är tidskrävande

Fraktfartyget ligger fortfarande i Raumo hamn. Trots en mindre slagsida bedömer räddningsverket att det inte finns risk för att fartyget skulle kantra.

Fartygets pumpar fick bort en del vatten från maskinrummet med hjälp av en bogserbåt på tisdagen. Räddningsverket kunde också bära in små pumpar till maskinrummet, men ännu under tisdagen var det inte möjligt att få in större pumpar i utrymmet.

Enligt räddningsverket är pumpandet tidskrävande.

Artikeln baserar sig på "Onnettomuustutkintakeskus alkaa tutkia Rauman edustan karilleajoa" skriven av Lore Korpelainen. Artikeln översattes av Pontus Nyqvist.