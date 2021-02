Rekordmånga SDP-röster flyter i Raseborg - så här ser partiernas kandidatlistor ut just nu

SDP i Raseborg har fått jobba hårt för att ersätta de tidigare kandidater som valt att inte ställa upp i årets kommunalval. För stadens största parti SFP har kandidatnomineringen gått som den brukar.

För Raseborgs socialdemokrater är situationen inför kommunalvalet exceptionell. Av de kandidater som ställde upp i valet 2017 är det hela 23 stycken som inte är med på årets lista.

- Jag minns inte att det någonsin skulle ha varit så många som inte fortsätter. Det är en stor utmaning eftersom vi måste hitta ersättande kandidater, säger Nina Wessberg, som är ordförande för Raseborgs Socialdemokrater.

De här drygt 20 personerna samlade tillsammans runt 1 000 röster i det förra kommunalvalet.

Utöver det söker också Maarit Feldt-Rantas röster nya hem. Framlidna Feldt-Ranta var överlägsen valdrottning i kommunalvalet 2017 med 1 659 personliga röster. Hon lämnade Raseborgs fullmäktige år 2019.

Det här betyder att väldigt många röster nu flyter, säger Nina Wessberg, som ändå menar att hon inte är orolig.

- Det ska bli intressant att se vilket röstantalet blir och hur rösterna fördelas, konstaterar hon.

"Man måste våga fråga nya människor"

Orsakerna till att så många av de tidigare kandidaterna inte ställer upp är bland annat att folk inte har tid och kapacitet eller att de har flyttat bort från orten.

- Det betyder att man måste tänka out of the box och fundera vilka personer som kunde vara intresserade. Man måste våga fråga folk om de kommer med, säger Wessberg.

Målet är att få ihop en full lista, det vill säga 64 kandidater. För tillfället har SDP i Raseborg 43 bekräftade kandidater. I valet 2017 var kandidaternas antal 47.

Av dem som sitter i stadsfullmäktige ställer i det här skedet två stycken inte upp för omval; Petra Baarman och Camilla Grundström.

Nina Wessberg tycker i och för sig att det ofta är för mycket fokus på att bli invald i stadsfullmäktige.

- Jag vill betona att det är många andra platser som måste besättas i nämnder och olika organ, säger hon.

SDP har för tillfället 13 mandat i Raseborgs stadsfullmäktige.

Bekräftade kandidater i kommunalvalet i Raseborg Arbetet med kandidatnomineringen pågår som bäst och partiernas kandidatlistor är inte färdiga. Kandidatansökningarna för kommunalvalet ska lämnas in senast den 9 mars. Så här ser partiernas kandidatlistor i Raseborg ut 16.2. SFP - 55 kandidater Lea Adolfsson

Isabella Alén

Dennis Barman

Johan Berglund

Ville Berglund

Thomas Blomqvist

Mikael Borgman

Jan Mikael Ekholm

Roger Engblom

Pia Franzén

Anni Dahlén

Kaisla Dahlqvist

Per Falenius

Ann-Christine Forsell

Kristian Forsell

Britt-Marie Granström

Cecilia Grönholm

Kaj Grönqvist

Katarina Hanell

Linnéa Henriksson

Andreas Hindrén

Maria Holmberg

Sven Holmberg

Kerstin Ilander

Anne Ingman

Dan Johansson

Kerstin Karlberg

Ragna-Lise Karlsson

Olivia Landen

Jan Lindholm

Rita Lindholm-Wirtanen

Otto Långvik

Maj-Britt Malmén

Michael Nyberg

Pia Nygård

Mikael Nylund

Anna Oksanen

Werner Orre

Jörgen Pind

Kjell Renman

Catharina Roterman

Jonna Sahala

Jim Slotte

Gunilla Starck

Sebastian Stark

Martin Stenström

Tor-Erik Stolpe

Christian Söderlund

Sebastian Tolvanen

Marika Törnqvist

Kari Uusimäki

Anders Walls

Niklas Weckman

Anita Westerholm

Patrik Öhman SDP - 43 kandidater Timo Berg

Monika Fagerholm

Kerstin Gottberg

Barbara Granroth

Ronja Grönholm

Ulf Heimberg

Sirpa-Liisa Heino

Roy Hellén

Sirkka-Leena Holmberg

Frank Holmlund

Tuula Huuhtanen

Ilta Hämäläinen

Petri Kajander

Regina Kalenius

Kimmo Koivunen

Johan Kvarnström

Mats Lagerstam

Paul Lassmann-Klee

Lasse Lindholm

Seppo Lintuluoto

Kukka-Maaria Luukkonen

Niina Malinovskaja

Heikki Mansikkaniemi

Börje Mattsson

Reija Mettovaara

Johan Mångård

Martin Nybom

Richard Nyman

Petri Palin

Jorma Pelkonen

Pirjo Rautiainen

Tom Rehn

Yngve Romberg

Tuija Saari

Jouni Stordell

Ann-Margareth Sukula-Mäkikara

Riitta Vallin

Susanna Virtanen

Jonas Wasiljeff

Nina Wessberg

Holger Wickström

Midiya Zahir

Heidi Åkerfelt De gröna - 14 kandidater

Tanja Is

Kennet Fantastix Lindholm

Bjarne Holmström

Cynthia Moed-Ring

Oskari Sundström

Heli Laaksonen

Tiina Kinnunen

Päivi Rignell

Martti Immonen

Esko Vuorinen

Sara Avdi-Elshani

Lennart Nybergh

Ira Donner

Kati Sointukangas Vänsterförbundet - 16 kandidater Maija Amperla

Anna Andersson

Jani Borg

Heikki Holappa

Emilia Paarma Junttila

Veikko Kauppinen

Seppo Koponen

Ann-Marie Lindqvist

Janne Lönnqvist

Iida Mietola (ob.)

Katja Nyman (ob.)

Jari Parkkonen

Minna Parkkonen

Hanna Pirttinen

Tor-Erik Söderholm

Harry Yltävä Samlingspartiet - 6 kandidater Harri Burtsov

Hannu Rantala

Jussi Karhila

Leo Puhakka

Tarja Flood

Petteri Ahomaa Sannfinländarna - 7 kandidater Tomi Halonen

Ulf Höglund

Veijo Kämppi

Karri Manninen

Timo Mehtonen

Harri Mäki

Tatu Tyni

"SFP ligger tidsmässigt bra till"

För Raseborgs största parti SFP har kandidatnomineringen i princip gått som den brukar, säger Mikael Nylund, som är ordförande för SFP i Raseborg. Målet är att få ihop en full lista med 64 kandidater.

Förra kommunalvalet ställde 59 kandidater upp. För tillfället är det 55 som är nominerade.

- Det finns också vissa som har tackat ja, men som ännu inte vill bli officiella, säger Nylund.

Han menar att partiet tidsmässigt ligger bättre till än förra kommunalvalet när det gäller kandidatrekryteringen.

- Men det har krävt mycket arbete. Vi har frågat ganska många och det har inte lossnat jättelätt. Vårt team har nog fått stå i.

Det finns en hel del ungdomar som är intresserade av att ställa upp, liksom pensionärer som har tid att engagera sig.

Däremot är det precis som tidigare svårt att locka med 30- till 45-åringar, som ofta befinner sig mitt i den tidskrävande småbarnsrumban.

- Fast det skulle vara bra att få med kandidater med småbarn, med tanke på beslut som gäller skolor och daghem. Men det är inte så lätt, säger Mikael Nylund.

Av SFP:s sittande fullmäktigeledamöter är det åtta stycken som i det här skedet inte är nominerade för omval.

Av de yngre SFP-politikerna finns bland annat Ann-Katrin Bender. Av det äldre gardet har bland annat Sylva Heerman i det här skedet tackat nej till att kandidera.

SFP har för tillfället 22 av de 43 mandaten i Raseborgs stadsfullmäktige.

"SFP:s dominans gör rekryteringen svårare för små partier"

De gröna har hittills fått ihop 14 kandidater till kommunalvalet. Förra valet var deras antal 20 och ordföranden för Raseborgs gröna, Kati Sointukangas, hoppas att de blir minst lika många den här gången.

Hon är optimistisk, men säger att situationen inte är lätt just nu, bland annat på grund av coronapandemin.

- Men situationen i Raseborg är också speciell eftersom ett enda parti har en så stor andel av platserna i fullmäktige. Det kan vara svårt för mindre partier att motivera folk att ställa upp i valet.

De gröna är det tredje största partiet i Raseborg, men har trots det bara fyra fullmäktigeplatser.

En stor utmaning blir också att fylla tomrummet efter Marko Reinikainen, som flyttade bort från Raseborg år 2019.

- Det uppstår ett tomrum när en skicklig person med mycket erfarenhet försvinner. Samtidigt är det positivt att vi har fått med många nya kandidater och det ger också ny energi åt partiet, säger Sointukangas.

De gröna lockar vanligtvis många kvinnliga väljare och på de raseborgsgrönas lista är också hälften av kandidaterna kvinnor och hälften män.

Generationsskifte inom Vänsterförbundet

Vänsterförbundet har för tillfället rekryterat 16 kandidater, vilket är fem flera än i förra valet.

- Vi har lyckats bra och över hälften av kandidaterna är nya kandidater. Det syns att det pågår ett generationsskifte i Vänsterförbundet just nu, säger Harri Yltävä.

Han påpekar att en genomsnittsperson som röstar på Vänsterförbundet är en 35-årig kvinna som jobbar inom social- och hälsovården eller inom utbildningen.

Det här syns också på kandidatlistan, där hälften av kandidaterna är kvinnor.

Vänsterförbundet har för tillfället ett mandat i Raseborgs fullmäktige.

Samlingspartiet gläds över nya medlemmar

Samlingspartiet i Raseborg har än så länge sex bekräftade kandidater på sin lista. Bland dem finns en kvinna.

Ingen av de två sittande fullmäktigeledamöterna har i det här skedet meddelat att de ställer upp.

- Vi är en liten förening med få medlemmar, så det är en utmaning. Men de senaste tre månaderna har vi fått flera nya medlemmar, säger Harri Burtsow, som är ordförande för Samlingspartiet i Raseborg.

Sannfinländska kandidaterna har nästan fördubblats

Sannfinländarna har för tillfället ingen medlem i fullmäktige efter att den enda invalda representanten blev obunden. Partiet har i nuläget sju kandidater till kommunalvalet, vilket är tre flera än i valet 2017.

Alla kandidaterna är män.

- Det har varit lättare att rekrytera folk än i förra valet. Finland är i så stor ekonomisk knipa att folk vill vara med och påverka, säger Tatu Tyni, som är Sannfinländarnas ordförande i Raseborg.