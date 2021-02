Sport fortsätter att slå topplag – nollade TPS på hemmaplan: "Vi har varit sega"

Bild: Elmeri Elo / All Over Press

Niko Hovinen har varit säkerheten själv i Vasa Sports mål. Niko Hovinen fångar en puck i plockhandsken. Bild: Elmeri Elo / All Over Press

För andra matchen i rad tog Vasa Sport en knapp seger över ett topplag. TPS fick inte in en enda puck i onsdagskvällens match på Kopparön.

Efter en felfri fyramatchersvecka tycks ligatvåan TPS ha tappat flytet. I går förlorade Åbolaget borta mot Kärpät efter förlängning, i kväll åkte laget på en tajt förlust i Vasa.

Segern kom på ett rätt så typiskt sätt för årets upplaga av Vasa Sport. Två mål framåt räckte tack vare ett disciplinerat försvarsspel och den välspelande burväktaren Niko Hovinen.

Sport segrade med 2–0 efter två aningen märkliga mål i den första perioden. Först arbetade sig Janne Keränen in mot motståndarmålet under en avvaktande TPS-utvisning, och lyckades till slut trycka in pucken i mål efter en rörig situation.

Keränens balja kom efter bara 34 sekunders spel. Exakt 15 minuter senare hade hans namne Michael Keränen skjutit in tvåan, efter att pucken hamnat hos honom från ett skott som gått förbi målet.

Vinst för HIFK i Kouvola

Backen Valtteri Viljanen passade till båda målen.

– Vi har varit sega på sistone. Det blir ofta tuffa fajter med mycket spel i egen zon, men vi får vara nöjda, tyckte Viljanen i C Mores intervju efteråt.

– Det känns som att vi gått framåt på alla delområden. Senaste tiden har vi gjort bra förstaperioder, tidigare hade vi stundtals svårt i början av matcherna.

Sport jagar tian Ässät, som i dag besegrade Tappara. Björneborgslaget är sex poäng framför, men har spela tre matcher mer än ”Örnarna”.

TPS är tvåa, en poäng framför Helsingfors IFK, som i dag bortaslog KooKoo.

Resultat, FM-ligan:

Ilves–Jukurit 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

14.44 Samuli Piipponen (Henri Nikkanen-Teemu Pulkkinen) 0–1 19.06 Eemeli Suomi (Ville Meskanen-Anssi Salmela) 1–1 pp

30.10 Roby Järventie (Kalle Maalahti-Eetu Päkkilä) 2–1 pp

48.41 Roby Järventie (Niklas Peltomäki-Teemu Väyrynen) 3–1

54.49 Brandon Yip (Henri Nikkanen-Teemu Henritius) 3–2.

Målvakter:

Ville Kolppanen Ilves 5+9+8=22

Mika Järvinen Jukurit 10+8+6=24 (borta 58.57–60.00).

Ässät–Tappara 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

47.44 Niko Kivelä (Tommi Laakso-Jouka Juhola) 1–0

59.50 Sebastian Wännström (Nicolai Meyer-Roni Hirvonen) 2–0 tm

Målvakter:

Sami Aittokallio Ässät 5+10+10=25

Kari Piiroinen Tappara 3+9+12=24 (borta 58.32–59.50)

Sport–TPS 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)

0.34 Janne Keränen (Turo Asplund-Valtteri Viljanen) 1–0

15.34 Michael Keränen (Valtteri Viljanen-Roope Talaja) 2–0

Målvakter:

Niko Hovinen Sport 6+6+10=22

Andrey Kareev TPS 7+8+3=18 (borta58.50–59.08, 59.38–60.00).

Lukko–SaiPa 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

5.57 Anrei Hakulinen (Daniel Audette) 1–0

48.07 Toni Koivisto (Linus Nyman-Eetu Koivistoinen) 2–0.

Målvakter:

Oskari Setänen Lukko 14+10+12=36

Niclas Westerholm SaiPa 3+12+7=22 (borta 57.33–59.50)

KooKoo–HIFK 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

15.08 Teemu Tallberg (Sebastian Dyk-Alexander Broadhurst) 0–1 pp

21.25 Christian Thomas (Arttu Pelli-Vilmos Gallo) 1–1 pp

25.54 Sebastian Dyk (Alexander Broadhurst-Johan Motin) 1–2

45.50 Teemu Tallberg (Tobias Winberg-Alexander Broadhurst) 1–3

46.23 Henrik Borgström (Ville Leskinen) 1–4

54.21 Joni Tuulola (Toni Suuronen-Ahti Oksanen) 2–4 bp

Målvakter:

Victor Brattström KooKoo 10+6+11=27 (borta 57.44–60.00)

Frans Tuohimaa HIFK 8+7+7=22

KalPa–HPK 3–2 efter straffar (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0)

3.02 Lasse Lappalainen (Tuomas Vartiainen-Kim Nousiainen) 1–0

20.22 Elmeri Eronen (Petri Kontiola-Valtteri Puustinen) 1–1

22.28 Lasse Lappalainen (Miska Humaloja-Tuomas Vartiainen) 2–1

43.19 Markus Kankaanperä (Petri Kontiola-Valtteri Puustinen) 2–2

65.00 Jeremy Bracco 3–2

Målvakter:

Eero Kilpeläinen KalPa 8+8+5+4=25

Eetu Laurikainen HPK 7+12+6+3=28