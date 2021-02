Coronavirusläget allt sämre i huvudstadsregionen men andra stadiet återvänder delvis till närundervisning

Helsingissä on alkanut oikeudenkäynti nuoren pojan murhasta. Suomesta on löydetty yli 500 uutta koronatartuntaa. Laivamatkustaja ei pian pääse Suomeen ilman koronatestitodistusta. Hallitus haluaa, että isät käyttävät perhevapaita enemmän. Pakkanen on katkaissut sähköjä Amerikassa. Suomessa pakkanen vähän heikkenee.