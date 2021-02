Finland har en gyllene NHL-generation där många hockeyspelare har fått chansen i den nordamerikanska hockeyligan. Tidigare har som mest 49 spelare noterats för matcher i grundserien. I vinter är saldot uppe i 48 finländare och rekordet lär tangeras redan i natt.

Finland producerar fler hockeyspelare på toppnivå än någonsin tidigare. Den här säsongen har 48 spelare redan hunnit dra på sig en NHL-tröja.

Nästa spelare som får spela i NHL innebär att rekordet från säsongerna 2018–19 och 2019–20 tangeras och om ytterligare en spelare får spela NHL slås det blåvita rekordet.

Förmodligen tangeras rekordet i natt. Backen Sami Vatanen lär göra säsongsdebut i sitt New Jersey och bli säsongens 49:e finländare.

Farmarligan AHL har precis kört i gång och där har framför allt Los Angeles och Ontarios Rasmus Kupari, som har några jobbiga säsonger i bagaget, inlett vasst.

Hans utveckling har stampat på stället efter att ha reserverats som 20:e spelare sommaren 2018.

Den 20-årige Kupari, som har dragits med skadeproblem, är fyra i AHL:s poängliga med 1+6=7 poäng på 6 matcher. Förra säsongen blev det 8 poäng på 27 AHL-matcher.

Med tanke på att Los Angeles NHL-anfallsbesättning hör till de sämre i ligan är det tänkbart att Kupari snart får sin chans.

I backarnas poängliga har såväl Tarmo Reunanen (Hartford/NY Rangers) som Oskari Laaksonen (Rochester/Buffalo) inledningsvis gjort väl i från sig poängmässigt. Båda har noterats för fyra poäng på tre matcher, Reunanens saldo är 2+2 och Laaksonens 0+4.