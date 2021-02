Kommentar: “How are you really doing Britney?”— Ny dokumentär om Britney Spears väcker frågor men ger inga svar

I den nya dokumentären Framing Britney skildras aktiviströrelsen #Freebritney som vill befria Britney Spears från det förmyndarskap man har bedömt att hon är i behov av. Men om hon behöver ”befrias” är oklart. Och efter dokumentären är frågorna lika många.

Från barnstjärna till tonårsidol till ett nervvrak som får ett sammanbrott som sänds i realtid. Narrativet som skapas här leder till att Britney Spears blir omyndigförklarad och Jamie Spears, Britneys pappa, blir hennes förmyndare.

Det är oktober 2011. Jag jobbar med ett populärkulturellt program på Yle X3M. Jag ska se Britney Spears uppträda live på en av Helsingfors större arenor som en del av mitt jobb. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var gäckande men samtidigt lite pinsamt att jag äntligen skulle få se Britney Spears live.

Britney och jag är samma generation och jag har vuxit upp med hennes musik, och med alla kontroverser. Under åren som gått sedan hennes genombrott med Baby one more time från år 1998 och hitlåtar som Toxic från år 2003 till att hon blivit en fallande stjärna.

Som ung medverkade Britney Spears i barnprogrammet "The Mickey Mouse Club" tillsammans med bland andra Christina Aguilera och Justin Timberlake. britney spears som barn Bild: Courtesy Everett Collection/All Over Press

Inte utan orsak, en barnstjärna med utstakad framtid som tonårsidol. En liten flicka som inte fick ha någon barndom och sedan blivit ett skadeskjutet villebråd obönhörligt och oupphörligt jagad av medier besatta av kändisar, av etablissemanget och av folket. Allt det här resulterar senare i ett sammanbrott som filmas och sänds live i realtid.

Efter konserten har jag en dålig smak i munnen. Britney verkade full. Britney verkade obrydd, som att hon inte riktigt var där. Och jag minns hur vi skrattade med min kollega åt hur dåligt hon dansade, hur playbacken märktes helt för tydligt och hur hon föll och snubblade omkring flera gånger på scenen.

Jag tror att vi också skrattade åt att hon blivit lönnfet och var i så dåligt skick. Och disträ på något vis. Vi var på inga vis ensamma om att mobba denna dalande artist. Alla gjorde det.

Det ikoniska ögonblicket förevigades

Men vi backar bandet till sammanbrottet.

Det var en kväll för 14 år sedan, i februari 2007, som en svart bil svänger in på parkeringen till en frisörsalong i Los Angeles. Ur bilen kliver en ung kvinna, hon får hjälp av två stora säkerhetsvakter.

Nästa scen: på bara några sekunder rusar fotograferna fram, redo med objektiven. Deras blixtrar bländar den unga kvinnan, som i skydd av sina vakter tar sig in på salongen. Kvar utanför står de ihärdiga paparazzifotograferna. Och flämtar. Och ropar. “How are you doing Britney?”

Ja-a, “How are you really doing Britney?”

Inne på salongen ber den unga kvinnan om att få sitt långa, bruna hår avrakat. Frisören vägrar. Hon vågar inte, säger nej, rädd för att bli stämd.

Britney Spears, en av världens mest berömda och jagade personer vill inte mer att man säger NEJ till henne. Hon är trött på att alla säger åt henne vad hon ska göra. Hon har stått i rampljuset med ett leende på läpparna och uppträtt sedan hon lärt sig gå.

Bilden som blev förevigad som en av populärkulturens mest ikoniska ögonblick. Samtidigt också ett otroligt sorgligt ögonblick. En fallande stjärna på pophimlen. ikoniskt ögonblick då Britney Spears rakar av sig allt hår Bild: All Over Press/All Over Press

Hon sliter åt sig rakapparaten och sätter den mot tinningen och ler. Hårtestarna faller mot golvet. Paparazzikamerornas eviga smatter. Vi bevittnar en av populärkulturens mest ikoniska ögonblick. Men samtidigt också ett otroligt sorgligt ögonblick. En fallande stjärna på pophimlen.

“How are you really doing Britney?”

Dokumentären ger ingen ny info

En kort tid efter det här attackerar hon en paparazzifotograf med ett paraply. Allt det här fångades så klart också på bild. Och nu formas narrativet om en lite knasig och enkelspårig popstjärna som fått ett total sammanbrott.

Det här narrativet spelar sedan en del i att hennes pappa Jamie Spears blir utsedd till hennes förmyndare och att han fortfarande idag har kontroll över hennes många miljoner och styr över mycket hon gör.

Ständigt omringad och jagad av skvallerpressen bryter Britney Spears ihop och anfaller en paparazzifotograf med sitt paraply år 2007 britney spears instagram Bild: All Over Press/All Over Press

Jag har sett dokumentären Framing Britney Spears gjord av New York Times där Britney utgör mittpunkten för en konspirationsteori.

Dokumentären ger ingen egentlig ny information, men den fördjupar bilden av Britney Spears på två sätt. Dels sammanfattar den hennes karriär och ger en tydligare bild av hur hon blev behandlad av media och de händelser som ledde till att hon bröt ihop år 2007.

Dels ger den en bild av det här förmyndarskapet som Britney sattes under år 2008. Och det hänger ju ihop, för hon sattes under förmyndarskap på grund av sina sammanbrott. Sammanbrotten hade hon fått på grund av sin popsjtänestatus som vi eldade på.

“How are you really doing Britney?”

Förmyndarskapet uppe i rätten igen



Britney har själv aldrig offentligt uttryckt sitt motstånd mot faderns förmyndarskap. Varken i sociala medier eller inför domstolen. Men i dokumentären kommer hennes ovilja mot det fram och hennes advokat hävdar att hon starkt motsätter sig pappans kontroll över henne och hennes karriär.

Nu när förmyndarskapet var uppe i rätten igen vann ändå pappans advokat och pappa Jamie står kvar som förmyndare. Fast nu står han inte ensam som förmyndare över hennes egendom utan han är tvungen att dela förmyndarskapet med ett kapitalförvaltningsbolag.

Nya förhandlingar kommer att hållas den 17 mars och 27 april i år, rapporterar Variety.

Aktiviströrelsen, alltså #FreeBritney-rörelsen består av fans som blivit oroliga för henne och som vill kämpa för hennes oberoende. Ett sätt som de gör det på är att följa henne på Instagram och där läsa allt hon publicerar väldigt noggrant och försöker hitta dolda budskap som skulle tyda på att hon inte mår bra.

#FreeBritney-fansen menar att Britney hålls fången och kommunicerar med dem i koder. britney spears instagram Bild: STELLA Pictures / ddp

Fansen är övertygade om att popstjärnan kontrolleras mot sin vilja och kommunicerar med dem genom hemliga meddelanden.

För att ta några exempel:

Att Britney Spears bär en gul t-shirt efter att någon kommenterat att hon ska klä sig i gult om hon behöver hjälp.

Fansen tror bland annat att Britney Spears handrörelser enligt dem tecknar ”hjälp mig” när hon i en video dansar framför kameran. britney spears instagram Bild: Copyright � 2020 BACKGRID UK

Att hennes handrörelser enligt dem tecknar ”hjälp mig” när hon i en video dansar framför kameran.

Eller att man i hennes lösögonfransar tycks kunna tyda larmnumret ”911”.

Och ibland är fansen övertygade om att någon annan använder hennes konto för att få dem att avsluta frihetskampanjen.

Exempelvis har en video som lades upp på artistens Instagram för några veckor sedan redan runt 30.000 kommentarer, och alla i ungefär samma stil: ”Vi vet att det inte är du som styr det här kontot, jag älskar dig, vi ska rädda dig”.

Det blir nästan bisarrt med konspirationsteorierna. Om man på riktigt vill hitta koder och hemliga budskap i Britneys Instagram så hittar man det.

“How are you really doing Britney?”

Samtidigt ställer dokumentären många viktiga spörsmål. Varför får vi inte veta hur Britney mår? Konspirationsteorier har flyt just nu. Vi söker oss till alternativa svar då samtiden är så splittrad som den är, vi söker tillhörighet och begriplighet.

Majoriteten av de här olika ”rörelserna” som florerar i dag har medlemmar som betraktar sig själva som unika individer, inte som en del i ett kollektiv. De här personerna tror sig se sanningen och fatta omvärlden lite bättre än alla andra.

Britney är en kvinna som har blivit hårt åtgången både av paparazzis i synnerhet men också av media i allmänhet. Hon skulle vara sexsymbol men också samtidigt prata om hur religiös hon är och att hon är oskuld.

Hon hängdes ut som dålig mamma. Och hennes före detta pojkvän, Justin Timberlake gjorde låten Cry me a river som handlar om hur han på ett sätt slutshamar henne och pekar ut henne som den som var otrogen och att det var hon som var orsaken till att det tog slut. Det Timberlake gjorde då skulle han nog inte kunna göra idag? Jag tror att backlashen skulle bli för stor och han skulle definitivt bli cancelled.

Justin Timberlake har nyligen bett om ursäkt på Instagram för hur han behandlade Britney.

Jag har följt Britney Spears sedan början, då hon var ett barn, och har dåligt samvete över hur hon har blivit behandlad. Jag tänker på alla skämt jag och alla andra gjort på hennes bekostnad. Jag har underhållits av alla händelser om och kring henne.

Fansen vill befria Britney Spears från det förmyndarskap man har bedömt att hon är i behov av. Men om hon behöver ”befrias” förblir oklart. Britney Spears på svart bakgrund, ovanpå en bild på Svenska Yles kulturredaktör Kia Svaetichin. Bild: AOP / Yle

Det är lätt att håna personer vars uppgång och fall sker helt för öppen ridå. Det bästa med dokumentären är att den faktiskt synliggör alla de hemska frågor hon får som hon måste svara på. Och trycket hon utsätts för.

Jag tvivlar att Britney Spears någonsin blir en fullvärdig juridisk person igen. Hoppas jag har fel. Men med tanke på den press en barnstjärna och tonårsidol utsätts för, för att sedan bli girigt avhumaniserad hos paparazzis under åratal, förvånas jag inte över hennes tystnad nu. Med dokumentären färsk i minnet undrar jag om hon inte bara byter ut ett förmyndarskap mot ett annat?

“How are you really doing Britney?”

Jag har slutat skratta.