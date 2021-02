Rymdrovern Perseverance har landat på mars – se landningen här

Rymdrovern Perseverance landade på Mars några minuter före 23 på torsdagen finsk tid och skickade några minuter senare sina första bilder från planeten.

Rymdfarkosten är en så kallad rover som har döpts till Perseverance ("uthållighet"), och den har varit på väg till mars i sju månader. Farkosten har ett mycket avancerat robotlaboratorium ombord.

Perseverance landade på "den röda planeten" efter en 470 miljoner kilometer lång resa genom rymden. Farkosten landade i den vidsträckta kratern Jezero.

Det är möjligt att det fanns en stor sjö här för mycket länge sedan. Och där det har funnits vatten kan det ha funnits liv.

Landningen räckte ungefär sju minuter. Det är den tid det tar från atmosfärens yttersta område ner till planetens yta. Processen kallas "de fasansfulla sju minuterna" eller "seven minutes of terror" på engelska, eftersom det är många saker som ska gå rätt till just då.

En stillbild av materialet som rovern skickade till jorden strax efter landning. En av de första bilderna av Mars yta som Perverence skickade till jorden. Bild: EFE/NASA/HANDOUT

En vision av laboratoriefarkosten Perseverance då den släpps ned på Mars yta. En vision av laboratoriefarkosten Perseverance då det släpps ned på Mars yta. Bild: AFP / Lehtikuva

Vid den amerikanska rymdstyrelsen Nasa rådde det en viss nervositet inför den spännande landningen då sexhjulingen skulle ta sig ner på den plana ytan som omges av höga berg.

– Det här är den farligaste fasen, och den stora utmaningen ligger i att komma in i Mars atmosfär som är väldigt tunn - ungefär en procent av jordens atmosfär. Man kommer snabbt in men det är svårt att sakta in, säger Nasadirektören, doktor Lori Glaze till nyhetsbyrån Reuters.

Allt detta ska ske inom loppet av sju minuter

Bland annat en avancerad fallskärm fick farkosten att långsamt sänka sig ned mot Mars yta – med en hastighet på cirka 322 kilometer i timmen.

När farkosten närmade sig ytan skulle den ha en hastighet på cirka 3 kilometer i timmen.

Perseverance är resultatet av ett samarbete mellan många länder. En vision av Perseverance då den ska stå på Mars yta. Projektet är ett samarbete mellan många länder. Bild: AFP / Lehtikuva

Stenprover ska skickas tillbaka till jorden

Det främsta målet med projektet är att leta efter tecken på att det för miljarder år sedan fanns mikroorganismer på Mars. Då var planeten varmare, våtare och eventuellt mer gästvänlig som boplats för något levande.

Den här rymdfarkosten är större och mer sofistikerad än de andra farkoster som Nasa har sänt iväg tidigare.

Enligt planerna ska Perseverance samla ihop stenprover och sända dem tillbaka till jorden för analys.

Det finns också finländska instrument med på resan, bland annat en tryck- och fuktmätare