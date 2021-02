Kolumn: Social, självsäker och med kräftor i bagaget – så ser finlandssvensken ut i den aktuella film- & serievärlden

Komiska bifigurer eller osympatisk överklass - så såg klichébilden länge ut. Frågan är om den bilden befästs eller nyanseras i våra nya serier och filmer?

“Alla finska män drömmer om finlandssvenska kvinnor - de representerar exotik” säger Jasmin till väninnan Anna i färska komediserien Kullannuput / Sådan mamma, sådan dotter (2021).

Det här med anledning av att Anna (Jessica Grabowsky) försökt höja sina poäng under en date genom att påstå att hon är finlandssvensk.

Och nu gäller det att leva upp till lögnen.

Vilket får henne att snabbt fräscha upp garderoben, öva in repliker som involverar Jörn Donner och arrangera en kräftskiva.

En kräfskiva på hemmaplan innebär att Anna känner sig manad att piffa upp interiören med ett lånat adligt släktporträtt och diverse bibbaböcker som läggs fram i hopp om att annonsera bildning.

Eftersom själva lägenheten är av modell större, och dessutom belägen i en anrik stadsdel, krävs tack och lov inga ingrepp på den fronten.

Låter attributen bekanta?

Upplägget i det andra avsnittet av Kullannuput har en utpräglat komisk laddning - men poängen är att det inte är finlandssvenskheten i sig som framstår som komisk.

Istället är det just försöket att på konstgjord väg klämma in en kulturell tillhörighet i yttre attribut som ger upphov till komiken.

Och då kan man förstås undra vad det är som gör dessa attraktiva även för en rollgestalt som själv är förmögen och världsvan?