Våldsam pop ligger bra till i årets Tävlingen för ny musik UMK - "Det finns en längtan efter mera rock!"

Får man tro vadslagningsbyråerna så är det rockmusiken som tar hem segern i årets upplaga av UMK. Uleåborgsbandet Blind Channel, med sin självtitulerade musikstil violent pop, är skyhög favorit till att bli Finlands representant i Eurovisionen i Rotterdam senare i vår.

UMK-finalen sänds direkt på lördag 20 februari med start kl. 21 i Yle TV1, på Yle Arenan, i Yle Radio Suomi och i Yle X3M.

Men vad vadslagningsbyårerna tror är nog nånting man bör ta med en nypa salt, konstaterar UMK-experterna Eva Frantz och Johan Lindroos, som för tionde året i rad står för det svenska referatet i direktsändningen.

- Ifjol tippade vadslagningsbyråerna fel! Ingen trodde riktigt på Aksel Kankaanranta, utan han kom nog och slog alla med häpnad, säger Eva Frantz.

Att skicka Blind Channel till Eurovisionen tror Eva Frantz skulle kunna vara ett bra drag.

- Det har inte varit så mycket rockiga låtar med i Eurovisionen under de senaste åren och det finns ganska många ute i Europa som lite längtar efter det - Hatari från Island klarade ju sig till exempel väldigt bra. Det finns en längtan efter mera rock, funderar Eva Frantz.

- Jo, visserligen ligger Blind Channel väl till, men det är så mycket som ännu kan hända på lördag, för tittar man till exempel på Spotify så är det artisterna Teflon Brothers med Pandora och Ilta som är de mest lyssnade av UMK-låtarna, säger Johan Lindroos.

Fjolårsvinnaren Aksel Kankaanranta är en av finalisterna i årets UMK, likaså Eurovisionsveteranen Danny, Estlandsbördige Laura och debutanten Oskr.

Eva Frantz och Johan Lindroos refererar Tävlingen för ny musik UMK på svenska. Juontajat Johan Lindroos ja Eva Frantz Bild: Yle

När man startade UMK så ville man ta avstånd från Eurovisionen, som då hade lite av en ”töntstämpel” i Finland.

UMK firar 10-års jubileum i år

År 2012 upphörde man att i Finland kalla sångtävlingen för en så kallad Eurovisionsuttagning och istället skapade man det nuvarande konceptet UMK - Tävlingen för ny musik. Inspiration hämtade man bl.a. från Estland, vars årligt återkommande sångtävling Eesti Laul är ett av de mest populära programmen i tv.

I år är det alltså tionde gången man arrangerar UMK - och likväl tionde gången för Eva och Johan, som tycker att konceptet har utvecklats väl:

- När man startade UMK så ville man ta avstånd från Eurovisionen, som då hade lite av en ”töntstämpel” i Finland, och istället satsa på en tävling där de nya och hippa kommer fram och visar upp sig, säger Frantz.

Men mycket har hänt på tio år, och under resans gång har man sakta hittat tillbaka till att det här ju trots allt är tävlingen där Finlands Eurovisionsbidrag utses.

- I och med fjolårets tävling kändes det som att det blev en bra nystart för UMK och det verkade som om landets främsta låtskrivare började förhålla sig mer positivt till tävlingen, vilket är oerhört viktigt, för har man starka låtar så lockar man också med starka artister, säger Lindroos.

Nu har alltså UMK börjat hittat sin form, både vad gäller låtar och artister, men också när det kommer till själva underhållningsvärdet i programmet.

- Precis som med Melodifestivalen i Sverige har man har märkt att det som funkar bäst är när man låter de nya förmågorna möta de folkkära välkända artisterna - och så ser man vad som händer, fortsätter Frantz.

- Och årets sju finalister är ju ett jättebra exempel på det, säger Lindroos.

Artisten Antti Tuisku är ny programledare för UMK. Pinkkitukkainen Antti Tuisku seisoo vaalean taustan edessä toinen käsi leukaa hipaisten, vieressä UMK-grafiikat. Bild: Yle/Nelli Kenttä, Milla Määttä

Ny programledare och nya röstningsregler

Och årets show, då? Evenemanget förverkligas utan publik, förstås, på grund av coronapandemin, men det tror varken Eva eller Johan att hindrar det från att bli en strålande tv-show.

UMK har också en ny programledare. Krista Siegfrieds, som dragit showen tre år på raken är mammaledig, och därför har man valt att anlita Finlands kanske största popstjärna, Antti Tuisku.

- Att Tuisku valt att vara med bekräftar bara det att det här är showen där du vill synas och höras, eftersom en del av hans brand de senaste fem åren har varit att han endast gör de största showerna i vårt land, säger Lindroos.

När det gäller att utse en vinnare har man i år gett ännu mera makt år tittarna. Ifjol fördelades röstprocenten jämt mellan den utländska juryn och tittarnas röster, 50/50, men i år har man tagit fjolårskritiken i beaktande och minskat på juryns påverkan. I år har man således höjt publikens andel till 75.

- Det höjs alltid kritiska röster mot röstningssystemet, hur man än gör - speciellt då inte ”publikens favorit” vinner, skrattar Frantz.

Tittarna väljer vinnaren - så röstar du

Tittarna kan rösta endast under den direktsända finalen, efter att alla tävlingens bidrag visats.

Tittare kan rösta gratis via Yle.fi-appen. Appen kan laddas ner till Android- och iOS-smarttelefoner och -pekplattor. Du loggar in till appen med samma lösen som till ditt Yle-konto och kan därefter rösta en gång.

Det lönar sig alltså att ladda ner Yle.fi-appen och skapa ett Yle-konto i god tid före finalen. Om du redan har applikationen, ska den uppdateras till den senaste versionen.

Det går också att rösta per textmeddelande eller genom att ringa tävlingsbidragets röstningsnummer. Textmeddelandet kostar 1 euro och att rösta per telefon kostar 1 euro + lokalnätsavgift. Med telefon och textmeddelanden kan du rösta flera gånger. Pengarna från insamlingen går till Näsdagens samarbetsorganistationers projekt i utvecklingsländer under åren 2021-2023.

Röster registreras endast 20.2 under en tidsperiod som meddelas i UMK-sändningen. Röster som avges andra tidpunkter påverkar inte röstningsresultatet.

Tävlingsbidragens röstningsnummer

Pris för att rösta per sms: 1 €, moms 0%. Pris för samtal: 1 € + lokalnätsavgift.

1. Teflon Brothers x Pandora

Skicka 1 till nummer 16499

Ring nummer 0700 790 51

2. Aksel

Skicka 2 till nummer 16499

Ring nummer 0700 790 52

3. Laura

Skicka 3 till nummer 16499

Ring nummer 0700 790 53

4. Danny

Skicka 4 till nummer 16499

Ring nummer 0700 790 54

5. Oskr

Skicka 5 till numret 16499

Ring numret 0700 790 55

6. Blind Channel

Skicka 6 till nummer 16499

Ring nummer 0700 790 56

7. Ilta

Skicka 7 till nummer 16499

Ring nummer 0700 790 57

