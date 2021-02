Blind Channel har vunnit Tävlingen för ny musik UMK 2021 - representerar Finland i Eurovision Song Contest i maj

Blind Channel har vunnit Tävlingen för ny musik UMK21 med låten Dark Side och representerar Finland i Eurovision Song Contest i Rotterdam i maj 2021.

Då den internationella juryn hade gett sina poäng låg Blind Channel i täten med 72 poäng, Oskr på andra plats med 62 poäng och Aksel på tredje plats med 56 poäng.

Blind Channel vann slutligen med 551 poäng över Teflon Brothers x Pandora som landade på en andra plats.

Artisterna i UMK21. Alla UMK-artister uppställda i två rader. Bild: Milla määttä/Yle, Mona Salminen

Tidigare UMK-vinnare

Tävlingen för ny musik UMK startade 2012 som ett nytt koncept för Finlands uttagning till Eurovision Song Contest. Här är vinnarna sedan dess:

2020 Aksel Kankaanranta: Looking Back

2019 Darude & Sebastian Rejman: Look Away

2018 Saara Aalto: Monsters

2017 Norma John: Blackbird

2016 Sandhja: Sing It Away

2015 Pertti Kurikan Nimipäivät: Aina mun pitää

2014 Softengine: Something Better

2013 Krista Siegfrids: Marry Me

2012 Pernilla Karlsson: När jag blundar

Eurovision Song Contest i Rotterdam i maj

I maj representerar xxx Finland i den 65:e upplagan av Eurovision Song Contest i Rotterdam i Nederländerna. Den första semifinalen äger rum tisdag 18.5, den andra semifinalen är torsdag 20.5 och final är det lördag 22.5.

Hela Eurovisionen refereras på svenska av Eva Frantz och Johan Lindroos.

Just nu utgår man från tre olika scenarier för hur Eurovisionen kommer att ordnas i år. I början av februari meddelade Europeiska radio- och TV-unionen EBU att man frångått tanken på att kunna ordna evenemanget som normalt och att man nu satsar på det följande alternativet - att genomföra tävlingen med säkerhetsavstånd, begränsad publik och minskade delegationer.

En annat alternativ är - utöver säkerhetsavstånd och begränsningar - att de länder som inte kan resa till Rotterdam uppträder hemma och numren sänds från Rotterdam. Ett sista alternativ, om Nederländerna befinner sig i lockdown, är att tävlingen genomförs utan publik, delegationer och övrigt program. Samtliga uppträdanden framförs i hemlandet och sänds från Rotterdam.

Läs mera om Eurovision Song Contest på den officiella webbsidan eurovision.tv.

Artikeln uppdateras