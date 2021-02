Finlands kvalsuccé såg till att hela Norden är klart för EM – här är sommaren som väntar när landslaget gör slutspelscomeback

Var? När? Hur? Vem? Finland är klart för fotbolls-EM 2022, och dagen efter avancemanget är det dags att blicka mot slutspelssommaren.

Kvalmissarna blev en kvalsuccé. Dagen efter den säkrade biljetten till fotbolls-EM fick Yle Sporten en pratstund med landslaget vid spelarhotellet.

– Jag är fortfarande i ett chocktillstånd. Det har varit fullt upp med medier och massor av meddelanden och gratulationer från bekanta och obekanta. Det känns fantastiskt att vår insats har väckt så mycket känslor, säger måldrottningen Linda Sällström.

– Avslutningen av matchen har etsat sig fast. Vi hade ju några lägen tidigare, men det är roligare och mer dramatiskt att avgöra så där.

Sällström skickade Finland till EM med sitt nionde kvalmål – en fullträff som kom på stopptid.

– Nu har hon verkligen visat att hon är en målgörare, säger förbundskaptenen Anna Signeul och skrattar.

"Är sin egen tränare"

Sällström har blivit en symbolspelare för landslaget. Signeul titulerar henne som en förebild.

– Hennes mentala styrka är otrolig. Hon är en förebild på alla sätt. Att åka på tre korsbandsskador och inte ge upp – man kan bara vara imponerad.

– Framför allt känner hon sig själv väldigt väl. Det är en nyckel till framgång. Jag brukar säga till unga spelare att de ska bli sin egen tränare för att ha full koll på sig själv. Linda är det.

Amanda Rantanen och Linda Sällström satte de två tunga kvalmålen mot Skottland och Portugal. Amanda Rantanen och Linda Sällström. Bild: Yle/Tomi Hänninen

Sällström är en av många spelare som har bytt klubb under Signeuls period som förbundskapten. Den svenska tränaren bryr sig om spelarna, deras utveckling och deras klubbmiljö.

– Jag har förstås ett uppdrag från förbundet att nå framgångar, men jag känner lojalitet mot spelarna. Jag har jobbat mycket för att spelarna ska komma till miljöer där de kan utvecklas. Att sitta på bänken i en jättebra klubb är inte så utvecklande.

– 2017 hade vi fjorton spelare i landslaget som var utlandsproffs. Nu är den siffran tjugosju.

Hur sannolikt är det att spelarna som tog Finland till EM spelar i slutspelet?

– Vi har skapat en trygghet i gruppen. Vi satsar och tror på dem under lång tid, men det är givet att de måste fortsätta gå framåt. Jag hoppas att alla de här spelarna gör det och får vara med i ett EM.

De lagen är EM-klara

Tiden fram till EM-slutspelet är rätt lång. Det är ett och ett halvt år till mästerskapet, men det är ändå på sin plats att svara på grundläggande frågor när Finland är klart för EM.

Sommaren 2022 ska damlandslaget till England för att spela sitt första slutspel sedan 2013. Det blir ett slutspel där de nordiska landslagsfärgerna är maximerade.

Slutspelsklara lag: Belgien, Danmark, England (värdland), Finland, Frankrike, Island, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Tyskland.

Island är klart för EM som en av de tre bästa grupptvåorna. De två sista direktplatserna avgörs nästa vecka. Just nu är det Österrike och Schweiz som har dem.

Nederländerna blev Europamästare 2017. Hollands damer firar EM-guldet Bild: All Over Press

Playoff: De sex övriga grupptvåorna gör upp om de tre sista slutspelsplatserna. Lagen lottas in i tre matchpar och vinnarna i dubbelmötet går till EM. Lottningen är den 5 mars, matcherna spelas den 5 och 13 april.

Slutspelslottning: Datum för när EM-grupperna lottas är inte bekräftat. De sexton landslagen ska lottas in i fyra fyralagsgrupper.

Format: De två bästa lagen i varje grupp avancerar till kvartsfinal. Gruppvinnarna ställs mot en tvåa i kvartsfinalen.

EM-arenor: Wembley (London), Brentford Community Stadium (London), Old Trafford (Manchester), Manchester City Academy Stadium (Manchester), Bramall Lane (Sheffield), St Mary’s (Southampton), Falmer Stadium (Brighton and Hove), Stadium MK (Milton Keynes), New York Stadium (Rotherham), Leigh Sports Village (Leigh).

När: EM nästa år startar den 6 juli och pågår till den 31 juli. Finalen spelas på Wembley.

Tv: Yle sänder samtliga matcher i EM-slutspelet.